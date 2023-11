McLaren: Con unità motrici Mercedes fino alla fine del 2030

McLaren e Mercedes-Benz hanno annunciato che il team di Formula 1 di Woking continuerà a gareggiare con unità motrici Mercedes-AMG dal 2026 al 2030. Ciò significa che la McLaren sarà il primo team cliente del marchio per i nuovi regolamenti sulle unità motrici a partire dal 2026.

La McLaren si affida alle unità motrici di Mercedes-AMG dal 2021, come aveva fatto in precedenza dal 1995 al 2014, il che significa che la stagione 2026 sarà il 26° anno di collaborazione tra i due marchi. Entrambi sono stati coinvolti e hanno investito nel motorsport per molti decenni. Oggi sono entrambi team di Formula 1 affermati.

"Siamo lieti di continuare la nostra collaborazione con McLaren Racing almeno fino alla fine di questo decennio. La natura a lungo termine di questo accordo riflette la nostra fiducia reciproca e l'impegno per la nostra futura strategia di propulsione. Insieme, ci auguriamo di entrare nel 2026 con un nuovo slancio e l'inizio di una nuova era con un'unità motrice innovativa in Formula 1", ha dichiarato Markus Schäfer, Chief Technology Officer e membro del Consiglio di Amministrazione di Mercedes-Benz Group AG.

"La collaborazione con forti team di clienti è sempre stata una parte importante della nostra strategia di motorsport. Questo ha molti vantaggi: Ci offre un chiaro confronto competitivo, accelera il nostro processo di apprendimento tecnico e rafforza il modello commerciale. La McLaren è stata un avversario duro ma leale dal 2021, soprattutto nella seconda metà di questa stagione. Le forti prestazioni della McLaren sottolineano l'importanza di un'assistenza trasparente e paritaria per tutti i team clienti in questo sport, se vogliamo raggiungere l'obiettivo di dieci squadre in grado di lottare per il podio", spiega il Team Principal Mercedes Toto Wolf.

Classifica del Campionato del Mondo (dopo 21 dei 22 Gran Premi)

Piloti

01 Verstappen 549 punti

02 Pérez 273

03 Hamilton 232

04. Sainz 200

05. Alonso 200

06° Norris 195

07° Leclerc 188

08° Russell 160

09° Piastri 89

10° Stroll 73

11° Gasly 62

12° Ocon 58

13° Albon 27

14 Tsunoda 13

15° Bottas 10

16° Hulkenberg 9

17° Ricciardo 6

18° Zhou 6

19 Magnussen 3

20. Lawson 2

21 Sargeant 1

22° De Vries 0

Coppa Costruttori

01. Red Bull Racing 822 punti

02. Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlfaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12