McLaren: Com unidades de tração Mercedes até ao final de 2030

A equipa McLaren prolongou o seu contrato com o fornecedor de motores Mercedes. A tradicional equipa de corridas de Woking continuará a contar com a potência das unidades motrizes da marca estrela nos próximos anos.

A McLaren e a Mercedes-Benz anunciaram que a equipa de Fórmula 1 de Woking vai continuar a correr com unidades motrizes Mercedes-AMG de 2026 a 2030. Isto significa que a McLaren será a primeira equipa cliente da marca para os novos regulamentos de unidades de tração a partir de 2026.

A McLaren tem contado com unidades de tração da Mercedes-AMG desde 2021, tal como fez anteriormente de 1995 a 2014, o que significa que a época de 2026 será o 26º ano de colaboração entre as duas marcas. Ambas estão envolvidas e investem no desporto motorizado há muitas décadas. Atualmente, são ambas equipas de Fórmula 1 estabelecidas.

"Estamos muito satisfeitos por continuar a nossa parceria com a McLaren Racing até, pelo menos, ao final desta década. A natureza de longo prazo deste acordo reflecte a nossa confiança mútua e o nosso compromisso com a nossa futura estratégia de grupos propulsores. Juntos, esperamos entrar em 2026 com um novo ímpeto e o início de uma nova era com uma unidade motriz inovadora na Fórmula 1", afirma Markus Schäfer, Diretor de Tecnologia e Membro do Conselho de Administração do Mercedes-Benz Group AG.

"A colaboração com equipas fortes de clientes sempre foi uma parte importante da nossa estratégia de desporto automóvel. Isto tem muitas vantagens: Dá-nos uma clara comparação competitiva, acelera o nosso processo de aprendizagem técnica e reforça o modelo de negócio. A McLaren tem sido um adversário duro mas justo desde 2021, especialmente na segunda metade desta época. Os fortes desempenhos da McLaren sublinham a importância de um cuidado transparente e igual para todas as equipas clientes neste desporto, se quisermos atingir o objetivo de dez equipas que possam lutar pelos lugares do pódio", explica o Diretor de Equipa da Mercedes, Toto Wolf.

Classificação do Campeonato do Mundo (após 21 dos 22 Grandes Prémios)

Pilotos

01 Verstappen 549 pontos

02 Pérez 273

03 Hamilton 232

04 Sainz 200

05 Alonso 200

06º Norris 195

07º Leclerc 188

08º Russell 160

09º Piastri 89

10º Stroll 73

11º Gasly 62

12º Ocon 58

13º Albon 27

14 Tsunoda 13

15º Bottas 10

16º Hulkenberg 9

17º Ricciardo 6

18º Zhou 6

19 Magnussen 3

20 Lawson 2

21 Sargeant 1

22º De Vries 0

Taça dos Construtores

01. Red Bull Racing 822 pontos

02 Mercedes 392

03. Ferrari 388

04. McLaren 284

05. Aston Martin 273

06. Alpine 120

07. Williams 28

08. AlphaTauri 21

09. Alfa Romeo 16

10. Haas 12