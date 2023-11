1ère séance d'entraînement à Abu Dhabi : 10 jeunes pilotes en action

Pas moins de dix stars de la Formule 1 ont dû laisser leur cockpit à un jeune pilote lors de la première séance d'essais libres de la finale de la saison à Abu Dhabi. Max Verstappen et Lewis Hamilton ont également dû regarder.

La première séance d'essais libres du GP d'Abu Dhabi a débuté par une température extérieure de 28,3 degrés Celsius et une température de piste de 39,4 degrés, et pour commencer le week-end, pas moins de dix pilotes titulaires de Formule 1 ont laissé leur voiture à un jeune pilote.

Le champion Max Verstappen et son coéquipier Sergio Pérez ont laissé la place à Isack Hadjar et Jake Dennis. Lewis Hamilton a laissé le volant à Frederik Vesti, tandis que chez Ferrari, Robert Shwartzman a pu mettre les gaz dans la voiture de Charles Leclerc.

McLaren a envoyé Pato O'Ward sur la piste, le réserviste de 2024 a pris le volant de la voiture de Lando Norris. Felipe Drugovich a pu prendre la piste à la place de Fernando Alonso et Theo Pourchaire, leader du championnat de Formule 2, a mis les gaz dans la voiture de Guanyu Zhou.

Pour l'équipe Haas, c'est Oliver Bearman qui a pris le départ, comme au Mexique, le junior Ferrari étant au volant de la voiture de Nico Hülkenberg. Williams a envoyé Zak O'Sullivan en piste dans la voiture d'Alex Albon et Jack Doohan a accéléré au volant de la voiture officielle d'Esteban Ocon.

Comme la séance s'est déroulée dans des conditions peu représentatives, les équipes ont profité de la première heure pour recueillir des données et des informations sur leurs voitures. En conséquence, de nombreuses grilles de mesure étaient visibles sur les GP durant la première demi-heure. Après 12 minutes, Russell était déjà en tête de la feuille de temps avec un temps au tour de 1:26,963 min. La star de Mercedes était également la plus rapide à la fin et a poussé le record à 1:26,072 min jusqu'à la fin de l'heure.

Plusieurs des jeunes pilotes ont connu des secondes de frayeur, ainsi Pourchaire s'est presque envolé dans les virages 2 et 3 et a communiqué par radio après : "La voiture a touché le sol comme une bête". Le choc de Doohan a dû être encore plus grand. L'Australien, qui effectuait un tour rapide, a dû s'écarter pour ne pas heurter la Williams de Logan Sargeant.

"J'ai failli avoir le plus gros accident de ma vie", a déclaré par radio le fils du quintuple champion du monde de moto Mick Doohan. Hadjar a lui aussi frôlé l'accident : peu avant la fin de la séance, le junior Red Bull a failli percuter l'arrière de Lance Stroll, la scène s'étant déroulée au bout de la longue ligne droite. La séance s'est toutefois déroulée sans interruption et Russel est resté le plus rapide du peloton.

1ère séance d'entraînement, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,072 min

02. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0,288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,381

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0,631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,648

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,670

12. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0,743

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +0,793

14. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1,021

15. Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1,042

16. Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1,136

17. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1,172

18. Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1,388

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,390

20. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,497