1° prova Abu Dhabi: 10 giovani piloti in azione

Non meno di dieci stelle della Formula 1 hanno dovuto lasciare il loro abitacolo a un giovane pilota nella prima sessione di prove libere per il finale di stagione ad Abu Dhabi. Anche Max Verstappen e Lewis Hamilton hanno dovuto assistere.

La prima sessione di prove libere del GP di Abu Dhabi ha preso il via con una temperatura esterna di 28,3 gradi e una temperatura della pista di 39,4 gradi, e dieci piloti abituali di Formula 1 hanno consegnato le loro auto a un giovane pilota per dare il via al weekend.

Il campione Max Verstappen e il suo compagno di squadra Sergio Pérez hanno lasciato il posto a Isack Hadjar e Jake Dennis. Lewis Hamilton ha ceduto il volante a Frederik Vesti, mentre a Robert Shwartzman è stato permesso di dare gas alla vettura di Charles Leclerc alla Ferrari.

La McLaren ha mandato in pista Pato O'Ward, con il pilota di riserva del 2024 sulla vettura di Lando Norris. Felipe Drugovich ha preso il posto di Fernando Alonso e il leader del campionato di Formula 2 Theo Pourchaire è sceso in pista con la vettura di Guanyu Zhou.

Come in Messico, Oliver Bearman si è schierato per il team Haas, con il giovane della Ferrari alla guida della vettura di Nico Hülkenberg. La Williams ha mandato in pista Zak O'Sullivan con la vettura di Alex Albon e Jack Doohan era al volante della vettura aziendale di Esteban Ocon.

Poiché la sessione si è svolta in condizioni non rappresentative, i team hanno utilizzato la prima ora per raccogliere dati e informazioni sulle loro vetture. Di conseguenza, nella prima mezz'ora ci sono state molte griglie di misurazione sui piloti GP. Dopo soli 12 minuti, Russell ha raggiunto la vetta della classifica dei tempi con un tempo di 1:26.963 minuti, e la stella della Mercedes è stata anche la più veloce alla fine, spingendo il miglior punteggio a 1:26.072 minuti alla fine dell'ora.

Molti dei giovani piloti hanno vissuto momenti di paura, con Pourchaire che ha rischiato di volare via nelle curve 2 e 3 e ha detto via radio: "La macchina ha toccato terra come un matto". Lo shock di Doohan è stato probabilmente ancora maggiore. L'australiano era impegnato in un giro veloce e ha dovuto sterzare per evitare di prendere la Williams di Logan Sargeant che stava sbandando.

"Ho rischiato di avere il più grande incidente della mia vita", ha detto via radio il figlio del cinque volte campione del mondo di motociclismo Mick Doohan. Anche Hadjar ha rischiato di cadere, poco prima della fine della sessione il pilota della Red Bull Junior si è quasi schiantato contro il posteriore di Lance Stroll, la scena è avvenuta alla fine del lungo rettilineo posteriore. Tuttavia, la sessione è proseguita senza interruzioni e Russel è rimasto il più veloce del gruppo.

1ª prova, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:26.072 min.

02 Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0.288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.381

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0.631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0.648

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.653

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +0.670

12° Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0.743

13° Jack Doohan (AUS), Alpine, +0.793

14° Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1.021

15° Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1.042

16° Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1.136

17° Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1.172

18° Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1.388

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.390

20° Oliver Bearman (GB), Haas, +1.497