1º treino Abu Dhabi: 10 jovens pilotos em ação

A primeira sessão de treinos livres para o GP de Abu Dhabi começou com uma temperatura exterior de 28,3 graus Celsius e uma temperatura de pista de 39,4 graus, e dez pilotos regulares de Fórmula 1 entregaram os seus carros a um jovem piloto para dar início ao fim de semana.

O campeão Max Verstappen e o seu companheiro de equipa Sergio Pérez deram lugar a Isack Hadjar e Jake Dennis. Lewis Hamilton entregou o volante a Frederik Vesti, enquanto Robert Shwartzman foi autorizado a pisar no acelerador no carro de Charles Leclerc na Ferrari.

A McLaren mandou Pato O'Ward para a pista, com o piloto reserva de 2024 no carro de Lando Norris. Felipe Drugovich tomou o lugar de Fernando Alonso na pista e o líder do campeonato de Fórmula 2, Theo Pourchaire, pisou no acelerador no carro de Guanyu Zhou.

Tal como no México, Oliver Bearman alinhou pela equipa Haas, com o júnior da Ferrari a conduzir o carro de Nico Hülkenberg. A Williams enviou Zak O'Sullivan para a pista no carro de Alex Albon e Jack Doohan estava ao volante do carro da empresa de Esteban Ocon.

Como a sessão decorreu em condições pouco representativas, as equipas utilizaram a primeira hora para recolher dados e informações sobre os seus carros. Consequentemente, houve muitas grelhas de medição nos pilotos de GP na primeira meia hora. Após apenas 12 minutos, Russell liderou a tabela de tempos com um tempo de volta de 1:26.963 minutos, e a estrela da Mercedes foi também a mais rápida no final, empurrando a melhor marca para 1:26.072 minutos no final da hora.

Vários dos jovens pilotos viveram momentos assustadores, com Pourchaire quase a voar nas curvas 2 e 3 e a dizer pelo rádio: "O carro tocou no chão como um louco." O choque de Doohan foi provavelmente ainda maior. O australiano estava a fazer uma volta rápida e teve de se desviar para evitar apanhar o Williams de Logan Sargeant.

"Quase tive o maior acidente da minha vida", disse pelo rádio o filho do pentacampeão mundial de motociclismo Mick Doohan. Hadjar também quase se despistou, pouco antes do final da sessão, o Red Bull Junior quase bateu na traseira de Lance Stroll, a cena aconteceu no final da longa reta da meta. No entanto, a sessão prosseguiu sem interrupções e Russel continuou a ser o mais rápido do pelotão.

1º treino, Abu Dhabi

01 George Russell (GB), Mercedes, 1:26.072 min

02 Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0.288

03 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,361

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,381

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,559

06 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,593

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0,631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,648

10º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +0,670

12º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0,743

13º Jack Doohan (AUS), Alpine, +0,793

14º Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1,021

15º Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1,042

16º Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1,136

17º Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1,172

18º Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1,388

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,390

20º Oliver Bearman (GB), Haas, +1,497