Sergio Pérez: Progresos tras una sesión maratoniana

Sergio Pérez estuvo muy a menudo por debajo de las expectativas en esta temporada de GP casi finalizada. Mientras Max Verstappen se precipitaba de victoria en victoria, su compañero de equipo mexicano de 33 años tuvo algunas actuaciones lamentables.

Sus carreras se vieron comprometidas repetidamente por actuaciones débiles en la clasificación. Con el mejor coche de la categoría, Pérez no pudo terminar entre los diez primeros en casi la mitad de las carreras.

En Las Vegas, tras una buena velocidad en los entrenamientos, Pérez fue víctima de sus ingenieros, que subestimaron el desarrollo de la pista. Resultado: Pérez volvió a no estar entre los diez primeros. Pero luego tuvo una actuación realmente buena en la carrera con un tercer puesto, su primer podio desde Monza (segundo).

Pérez comenta: "Después del Gran Premio de Qatar, pasé una semana en la fábrica de coches de carreras de Milton Keynes. Queríamos averiguar por qué no era capaz de aprovechar el potencial del coche como Max".



"Descubrimos que quizá habíamos adoptado un enfoque equivocado en cuanto a la puesta a punto y que por ese motivo nos estábamos perdiendo un poco en la jungla de la puesta a punto. Fue bueno pasar tanto tiempo analizando en detalle por qué nuestro rendimiento no es consistentemente bueno."



Resultado de la maratoniana sesión en Red Bull Racing: Pérez cuarto en Texas, cuarto en Brasil, tercero en Las Vegas. En su carrera de casa, en México, "Checo" quiso demasiado y se retiró tras una colisión con el Ferrari de Charles Leclerc.



Pérez continuó: "He hecho ciertos ajustes en mi estilo de conducción, pero también hemos hecho un gran avance con la puesta a punto. Y por eso mi rendimiento ha vuelto a ser mejor".





1ª sesión libre, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:26.072 min

02. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0.288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.381

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0.631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0.648

10º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11º Logan Sargeant (USA), Williams, +0.670

12º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0.743

13º Jack Doohan (AUS), Alpine, +0.793

14º Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1.021

15º Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1.042

16º Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1.136

17º Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1.172

18º Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1.388

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.390

20º Oliver Bearman (GB), Haas, +1.497