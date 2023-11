Sergio Pérez : des progrès après une séance marathon

Très souvent au cours de cette saison de GP presque terminée, Sergio Pérez n'a pas répondu aux attentes. Alors que Max Verstappen volait de victoire en victoire, son compagnon d'écurie de 33 ans, originaire du Mexique, a montré des performances parfois embarrassantes.

Ses performances en qualifications, toujours médiocres, ont compromis ses courses. Avec la meilleure voiture de course du plateau, Pérez n'a pas figuré dans le top 10 lors de près de la moitié des courses.

A Las Vegas, après une bonne vitesse lors des essais, Pérez a été victime de ses ingénieurs qui ont sous-estimé l'évolution de la piste. Résultat : Pérez n'est à nouveau pas dans le top 10. Mais ensuite, une vraie bonne performance en course avec une troisième place, son premier podium depuis Monza (deuxième).

Pérez raconte : "Après le Grand Prix du Qatar, j'ai passé une semaine à l'usine de voitures de course de Milton Keynes. Nous voulions comprendre pourquoi je n'arrivais pas à exploiter le potentiel de la voiture comme Max".



"Nous avons découvert que nous n'avions peut-être pas choisi la bonne approche en matière de réglages et que, pour cette raison, nous étions un peu perdus dans la jungle des réglages. C'était bien d'investir autant de temps pour comprendre en détail pourquoi nos performances ne sont pas bonnes de manière constante".



Résultat de la séance marathon chez Red Bull Racing : Pérez quatrième au Texas, quatrième au Brésil, troisième à Las Vegas. Lors de la course à domicile au Mexique, "Checo" a voulu en faire trop et a été éliminé après une collision avec la Ferrari de Charles Leclerc.



Pérez poursuit : "J'ai fait quelques ajustements dans mon style de conduite, mais nous avons aussi réussi une percée au niveau des réglages. Et donc mes performances sont à nouveau meilleures".





1ère séance d'entraînement, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,072 min

02. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0,288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,381

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0,631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,648

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,670

12. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0,743

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +0,793

14. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1,021

15. Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1,042

16. Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1,136

17. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1,172

18. Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1,388

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,390

20. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,497