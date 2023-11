Sergio Pérez: progressi dopo la maratona di lavoro

Sergio Pérez è stato spesso al di sotto delle aspettative in questa stagione di GP quasi conclusa. Mentre Max Verstappen è passato da una vittoria all'altra, il 33enne compagno di squadra messicano ha messo a segno alcune prestazioni vergognose.

Le sue gare sono state ripetutamente compromesse da prestazioni deboli in qualifica. Con la migliore vettura in campo, Pérez non è riuscito a finire nella top ten in quasi la metà delle gare.

A Las Vegas, dopo una buona velocità nelle prove, Pérez è stato vittima dei suoi ingegneri, che hanno sottovalutato lo sviluppo della pista. Risultato: Pérez non è stato ancora una volta tra i primi dieci. Ma poi ha ottenuto un'ottima prestazione in gara con il terzo posto, il suo primo podio da Monza (secondo).

Pérez dice: "Dopo il Gran Premio del Qatar, ho trascorso una settimana nella fabbrica di auto da corsa a Milton Keynes. Volevamo capire perché non ero in grado di sfruttare il potenziale della vettura come Max".



"Abbiamo scoperto che forse avevamo sbagliato approccio in termini di set-up e che per questo motivo ci stavamo perdendo nella giungla dei set-up. È stato bello passare tanto tempo ad analizzare nel dettaglio i motivi per cui le nostre prestazioni non sono sempre buone".



Risultato della sessione maratona della Red Bull Racing: Pérez quarto in Texas, quarto in Brasile, terzo a Las Vegas. Nella sua gara di casa in Messico, "Checo" ha voluto troppo e si è ritirato dopo una collisione con la Ferrari di Charles Leclerc.



Pérez ha continuato: "Ho apportato alcune modifiche al mio stile di guida, ma abbiamo anche fatto un passo avanti con l'assetto. Ecco perché le mie prestazioni sono di nuovo migliori".





1° prova, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:26.072 min.

02 Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0.288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.381

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0.631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0.648

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.653

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +0.670

12° Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0.743

13° Jack Doohan (AUS), Alpine, +0.793

14° Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1.021

15° Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1.042

16° Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1.136

17° Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1.172

18° Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1.388

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.390

20° Oliver Bearman (GB), Haas, +1.497