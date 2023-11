Sergio Pérez: Progressos após a maratona de sessões

Sergio Pérez ficou muitas vezes aquém das expectativas nesta época de GP quase concluída. Enquanto Max Verstappen corria de vitória em vitória, o seu companheiro de equipa mexicano de 33 anos teve algumas prestações vergonhosas.

As suas corridas foram repetidamente comprometidas por fracos desempenhos na qualificação. Com o melhor carro de corrida do pelotão, Pérez não conseguiu terminar entre os dez primeiros em quase metade das corridas.

Em Las Vegas, após uma boa velocidade nos treinos, Pérez foi vítima dos seus engenheiros, que subestimaram o desenvolvimento da pista. Resultado: Pérez voltou a não ficar entre os dez primeiros. Mas depois teve um desempenho muito bom na corrida, com um terceiro lugar, o seu primeiro pódio desde Monza (segundo).

Pérez diz: "Depois do Grande Prémio do Qatar, passei uma semana na fábrica de carros de corrida em Milton Keynes. Queríamos descobrir porque é que eu não era capaz de utilizar o potencial do carro como o Max."



"Descobrimos que talvez tivéssemos adotado a abordagem errada em termos de afinação e que, por essa razão, estávamos a perder-nos um pouco na selva das afinações. Foi bom passar tanto tempo a analisar em pormenor porque é que o nosso desempenho não é consistentemente bom."



Resultado da maratona de treinos na Red Bull Racing: Pérez foi quarto no Texas, quarto no Brasil e terceiro em Las Vegas. Na sua corrida caseira no México, "Checo" quis demasiado e retirou-se após uma colisão com o Ferrari de Charles Leclerc.



Pérez continuou: "Fiz alguns ajustes no meu estilo de condução, mas também fizemos um avanço no acerto. E é por isso que o meu desempenho está novamente melhor."





1º treino, Abu Dhabi

01 George Russell (GB), Mercedes, 1:26.072 min

02 Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0,288

03 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,361

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,381

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,559

06 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,593

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0,631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,648

10º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +0,670

12º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0,743

13º Jack Doohan (AUS), Alpine, +0,793

14º Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1,021

15º Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1,042

16º Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1,136

17º Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1,172

18º Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1,388

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,390

20º Oliver Bearman (GB), Haas, +1,497