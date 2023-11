Max Verstappen sobre el final del Mundial: No es sostenible

Poco antes del final del Campeonato del Mundo de Fórmula 1 2023, hubo otro gran golpe para los profesionales: el regreso del GP a Las Vegas y, unos días más tarde, la final en Abu Dhabi. Diferencia horaria entre el Strip Circuit de Las Vegas y el Yas Marina Circuit: la friolera de doce horas. El resultado: mucha gente en el paddock con caras que han envejecido años.

Al campeón de Fórmula 1 Max Verstappen le preguntan por el calendario del Mundial. El holandés sonríe: "Me cuesta un poco entender en qué zona horaria estoy. Ayuda un poco que aquí todo se celebre más tarde, así que al menos tienes la oportunidad de dormir bien por la mañana."

El 53 veces ganador de un GP continuó: "Ya es demasiado tarde para el año que viene, pero más allá de eso realmente tenemos que pensar en lo sensato que es volar literalmente por medio mundo para las dos últimas carreras. Sobre todo teniendo en cuenta que este deporte intenta ser sostenible".

"Lo siento, pero Las Vegas y luego Abu Dhabi no es compatible con la sostenibilidad en términos de impacto medioambiental, y desde luego no es bueno para la gente. Tenemos que asegurarnos de tener un proceso más normal en el futuro. Tengo la impresión de que desde las vacaciones de verano no hemos hecho más que sentarnos en aviones".



El piloto de Ferrari Charles Leclerc añade: "Volé aquí desde América durante casi 16 horas y la primera noche estaba tan agotado que dormí como un bebé".



"Pero puedo ver a la gente en el paddock y en Ferrari: todo el mundo está súper cansado. Y el año que viene va a ser aún más loco porque tendremos tres carreras seguidas al final de la temporada. Tenemos que pensar si podemos organizarlo mejor".





1ª sesión libre, Abu Dhabi

01 George Russell (GB), Mercedes, 1:26.072 min

02 Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0.288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.381

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0.631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0.648

10º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11º Logan Sargeant (USA), Williams, +0.670

12º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0.743

13º Jack Doohan (AUS), Alpine, +0.793

14º Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1.021

15º Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1.042

16º Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1.136

17º Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1.172

18º Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1.388

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.390

20º Oliver Bearman (GB), Haas, +1.497