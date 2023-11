Max Verstappen sur la finale du championnat du monde : pas durable

Les visages sont fatigués dans le paddock du circuit de Yas Marina : deux courses en huit jours à Las Vegas et Abu Dhabi, c'est épuisant. Le champion du monde Max Verstappen et le pilote Ferrari Charles Leclerc émettent des critiques.

Peu avant la fin du championnat du monde de Formule 1 2023, les spécialistes ont encore eu droit à un coup de marteau : retour du GP à Las Vegas, puis, quelques jours plus tard, finale à Abu Dhabi. Décalage horaire entre le Las Vegas Strip Circuit et le Yas Marina Circuit - douze bonnes heures. Résultat : de nombreuses personnes dans le paddock avec des visages qui ont vieilli de plusieurs années.

Le champion de Formule 1 Max Verstappen est interrogé sur le déroulement du championnat du monde. Le Néerlandais sourit : "J'ai un peu de mal à comprendre dans quel fuseau horaire je me trouve. Cela aide un peu que tout se passe plus tard ici, tu as au moins l'occasion de bien dormir le matin".

Le 53 fois vainqueur de GP poursuit : "Pour l'année prochaine, c'est déjà trop tard, mais au-delà de ça, nous devons vraiment réfléchir à l'utilité de voler littéralement à l'autre bout du monde pour les deux dernières courses. Surtout dans un contexte où le sport essaie tout de même d'être durable".

"Désolé, mais Las Vegas puis Abu Dhabi, en termes de pollution, ce n'est pas compatible avec la durabilité, et ce n'est certainement pas bon pour les gens. Nous devons veiller à l'avenir à ce que le processus soit un peu plus normal. J'ai l'impression que depuis la pause estivale, nous ne faisons que prendre l'avion".



Le pilote Ferrari Charles Leclerc ajoute : "J'ai pris l'avion depuis l'Amérique pendant près de 16 heures et le premier soir, j'étais tellement crevé que j'ai dormi comme un bébé".



"Mais je vois bien les gens dans le paddock et chez Ferrari : tout le monde est méga fatigué. Et l'année prochaine, ce sera encore plus fou, parce que nous aurons trois courses d'affilée à la fin de la saison. Nous devons vraiment nous demander si nous ne pouvons pas organiser cela de manière plus intelligente".





1ère séance d'entraînement, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,072 min

02. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0,288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,381

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0,631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,648

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,670

12. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0,743

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +0,793

14. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1,021

15. Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1,042

16. Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1,136

17. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1,172

18. Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1,388

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,390

20. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,497