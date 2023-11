Max Verstappen sul finale del Mondiale: non è sostenibile

Poco prima della fine del Campionato mondiale di Formula 1 2023, c'è stato un altro grande appuntamento per i professionisti: il ritorno del GP a Las Vegas e, pochi giorni dopo, la finale ad Abu Dhabi. La differenza di fuso orario tra il circuito Strip di Las Vegas e il circuito di Yas Marina è di ben dodici ore. Il risultato: molte persone nel paddock con volti invecchiati di anni.

Il campione di Formula 1 Max Verstappen viene interrogato sul programma del campionato mondiale. L'olandese sorride: "Mi è un po' difficile capire in quale fuso orario mi trovo. Il fatto che qui tutto si svolga più tardi aiuta un po', quindi almeno si ha la possibilità di dormire bene la mattina".

Il 53 volte vincitore di un GP ha continuato: "È già troppo tardi per il prossimo anno, ma oltre a questo dobbiamo davvero pensare a quanto sia sensato volare letteralmente dall'altra parte del mondo per le ultime due gare. Soprattutto alla luce del fatto che questo sport sta cercando di essere sostenibile".

"Mi dispiace, ma Las Vegas e poi Abu Dhabi non sono compatibili con la sostenibilità in termini di impatto ambientale, e di certo non è un bene per le persone. Dobbiamo assicurarci di avere un processo più normale in futuro. Ho l'impressione che dalla pausa estiva siamo rimasti seduti sugli aerei".



Il pilota della Ferrari Charles Leclerc aggiunge: "Ho volato qui dall'America per quasi 16 ore e la prima sera ero così esausto che ho dormito come un bambino".



"Ma vedo le persone nel paddock e alla Ferrari: tutti sono super stanchi. E l'anno prossimo sarà ancora più folle perché avremo tre gare di fila alla fine della stagione. Dobbiamo davvero pensare se possiamo organizzare tutto questo in modo migliore".





1a prova, Abu Dhabi

01 George Russell (GB), Mercedes, 1:26.072 min.

02 Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0.288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.381

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0.631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0.648

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.653

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +0.670

12° Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0.743

13° Jack Doohan (AUS), Alpine, +0.793

14° Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1.021

15° Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1.042

16° Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1.136

17° Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1.172

18° Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1.388

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.390

20° Oliver Bearman (GB), Haas, +1.497