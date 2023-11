Max Verstappen sobre a final do Campeonato do Mundo: Não é sustentável

Rostos cansados no paddock do Circuito Yas Marina: duas corridas em oito dias, em Las Vegas e Abu Dhabi, são cansativas. O campeão do mundo Max Verstappen e o piloto da Ferrari Charles Leclerc criticam.

Pouco antes do final do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 de 2023, houve outro grande evento para os profissionais: o regresso do GP a Las Vegas e, alguns dias depois, a final em Abu Dhabi. A diferença horária entre o circuito da Strip de Las Vegas e o circuito de Yas Marina é de doze horas. O resultado: muitas pessoas no paddock com rostos envelhecidos.

O campeão de Fórmula 1 Max Verstappen é questionado sobre o calendário do Campeonato do Mundo. O holandês sorri: "Estou a achar um pouco difícil perceber em que fuso horário estou. Ajuda um pouco o facto de tudo acontecer mais tarde aqui, por isso, pelo menos, temos a oportunidade de ter uma boa noite de sono de manhã."

O 53 vezes vencedor de GPs continuou: "Já é demasiado tarde para o próximo ano, mas para além disso temos de pensar se é sensato voar literalmente meio mundo para as duas últimas corridas. Especialmente tendo em conta o facto de o desporto estar a tentar ser sustentável".

"Lamento, mas Las Vegas e depois Abu Dhabi não é compatível com a sustentabilidade em termos de impacto ambiental e não é certamente bom para as pessoas. Temos de garantir um processo mais normal no futuro. Tenho a impressão de que, desde as férias de verão, temos estado sentados em aviões".



Charles Leclerc, piloto da Ferrari, acrescenta: "Voei quase 16 horas desde a América e na primeira noite estava tão exausto que dormi como um bebé".



"Mas consigo ver as pessoas no paddock e na Ferrari: estão todos muito cansados. E no próximo ano vai ser ainda mais louco porque vamos ter três corridas seguidas no final da época. Temos mesmo de pensar se podemos organizar isto de uma forma melhor."





1º treino, Abu Dhabi

01 George Russell (GB), Mercedes, 1:26.072 min

02 Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0,288

03 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,361

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,381

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,559

06 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,593

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0,631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,648

10º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +0,670

12º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0,743

13º Jack Doohan (AUS), Alpine, +0,793

14º Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1,021

15º Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1,042

16º Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1,136

17º Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1,172

18º Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1,388

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,390

20º Oliver Bearman (GB), Haas, +1,497