Commission de Formule 1 : le format du sprint sera adapté

Lors de la quatrième et dernière réunion de la commission Formule 1 de cette année, plusieurs sujets ont été abordés à Abu Dhabi, notamment le format du sprint et les règles relatives aux pneumatiques.

Avant même le début de la première séance d'essais libres à Abu Dhabi, les représentants des équipes se sont réunis en commission pour aborder différents sujets. Sous la direction de Nikolas Tombazis, directeur de la Formule 1 à la FIA, et de Stefano Domenicali, CEO de la Formule 1, les chefs d'équipe et les représentants des motoristes se sont réunis pour discuter, entre autres, de l'avenir du format sprint et des pneus.

Concernant le format sprint, la commission s'est globalement prononcée en faveur d'une meilleure différenciation entre la partie sprint et la partie GP. Les week-ends qui seront disputés en format sprint l'année prochaine seront communiqués dans les semaines à venir. Lors de la première réunion de la commission l'année prochaine, le comité consultatif sportif devra présenter une proposition concernant les adaptations du timing et des règles du parc-fermé.

Les mesures visant à réduire les embruns ont également été évoquées. L'année prochaine, un autre test devrait avoir lieu au printemps 2024, au cours duquel un habillage presque complet des pneus devrait être testé.

En ce qui concerne les pneus, la commission s'est mise d'accord pour que les efforts de développement des futurs pneus se concentrent avant tout sur la prévention de la surchauffe et l'amélioration de la longévité des pneus. Dans ce contexte, il a été décidé de continuer à utiliser les couvertures chauffantes en 2025. Une décision a également été prise concernant le nombre de jeux de pneus slick dont chaque pilote disposera chaque week-end.

Après avoir testé un nombre réduit de 11 jeux de pneus slick lors de deux week-ends de course cette année, il a été décidé que chaque pilote continuerait à disposer de 13 jeux de pneus pour conditions sèches.

Après que plusieurs pilotes aient eu des difficultés à supporter la chaleur au Qatar, il a également été décidé d'adapter le règlement technique afin que les équipes puissent trouver des solutions pour améliorer le refroidissement des pilotes dans des conditions extrêmes. Des analyses plus approfondies seront menées afin de déterminer les options possibles.