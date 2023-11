Commissione Formula 1: il formato Sprint deve essere adattato

Già prima dell'inizio della prima sessione di prove libere ad Abu Dhabi, i rappresentanti dei team si sono riuniti nella commissione per discutere di vari argomenti. Sotto la guida del Direttore della FIA per la Formula Sport Nikolas Tombazis e dell'Amministratore Delegato della Formula 1 Stefano Domenicali, i capi delle scuderie e i rappresentanti dei costruttori di motori si sono riuniti per discutere, tra le altre cose, del futuro del formato sprint e dei pneumatici.

Per quanto riguarda il formato sprint, la commissione si è espressa in generale a favore di una migliore separazione della parte sprint da quella GP. I fine settimana che si svolgeranno in formato sprint il prossimo anno saranno comunicati nelle prossime settimane. Alla prima riunione della commissione del prossimo anno, il comitato consultivo sportivo presenterà una proposta di modifica dei tempi e delle regole del parco chiuso.

Sono state discusse anche misure per ridurre gli spruzzi. L'anno prossimo si svolgerà un ulteriore test nella primavera del 2024, durante il quale verrà testata una copertura quasi completa degli pneumatici.

Per quanto riguarda i pneumatici, la commissione ha concordato che gli sforzi per lo sviluppo dei pneumatici futuri dovranno concentrarsi principalmente sulla prevenzione del surriscaldamento e sul miglioramento della durata dei pneumatici. In questo contesto, è stato deciso di continuare a utilizzare pneumatici riscaldati nel 2025. È stata inoltre presa una decisione sul numero di pneumatici slick a disposizione di ciascun pilota per ogni weekend.

Dopo aver provato un numero ridotto di 11 set di pneumatici slick in due weekend di gara quest'anno, è stato deciso che ogni pilota avrebbe continuato a ricevere 13 set di pneumatici per le condizioni di asciutto.

Dopo che diversi piloti hanno avuto problemi con il caldo in Qatar, è stato anche deciso di adattare il regolamento tecnico in modo che le squadre possano trovare soluzioni per migliorare il raffreddamento dei piloti in condizioni estreme. Le opzioni a tal fine saranno esaminate in ulteriori analisi.