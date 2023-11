Comissão Fórmula 1: Adaptação do formato Sprint

Ainda antes do início da primeira sessão de treinos livres em Abu Dhabi, os representantes das equipas sentaram-se na reunião da comissão para discutir vários tópicos. Sob a direção do Diretor da Fórmula Sport da FIA, Nikolas Tombazis, e do Diretor Geral da Fórmula 1, Stefano Domenicali, os chefes de equipa e os representantes dos construtores de motores reuniram-se para discutir, entre outros assuntos, o futuro do formato sprint e dos pneus.

No que diz respeito ao formato sprint, a comissão mostrou-se geralmente favorável a uma melhor separação entre a parte sprint e a parte GP. Os fins-de-semana que serão disputados no formato sprint no próximo ano serão comunicados nas próximas semanas. Na primeira reunião da comissão no próximo ano, o comité consultivo desportivo apresentará uma proposta de ajustamento dos tempos e das regras do parc fermé.

Foram também discutidas medidas para reduzir a pulverização. No próximo ano, terá lugar um novo teste na primavera de 2024, durante o qual será testada uma cobertura de pneus quase completa.

No que respeita aos pneus, a Comissão concordou que os esforços de desenvolvimento dos futuros pneus devem centrar-se principalmente na prevenção do sobreaquecimento e na melhoria da durabilidade dos pneus. Neste contexto, foi decidido continuar a utilizar pneus aquecidos em 2025. Foi também tomada uma decisão sobre o número de pneus slick disponíveis para cada piloto por fim de semana.

Depois de experimentar um número reduzido de 11 jogos de pneus slick em dois fins-de-semana de corrida este ano, foi acordado que cada piloto deveria continuar a receber 13 jogos de pneus para condições de piso seco.

Depois de vários pilotos terem tido dificuldades com o calor no Qatar, foi também decidido adaptar os regulamentos técnicos para que as equipas possam encontrar soluções para melhorar o arrefecimento dos pilotos em condições extremas. As opções para o efeito serão examinadas em análises posteriores.