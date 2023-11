Felipe Drugovich (2e) : "C'est toujours la meilleure partie".

Le réserviste d'Aston Martin Felipe Drugovich a été le deuxième pilote le plus rapide sur la piste lors de la première séance d'entraînement à Abu Dhabi. Le Brésilien a ensuite expliqué quelle partie de la séance lui avait procuré le plus de plaisir.

Le meilleur temps de la première séance d'essais libres d'Abu Dhabi, qui s'est déroulée dans des conditions peu représentatives, a été réalisé par l'un des dix pilotes titulaires qui ont participé à la séance : le pilote Mercedes George Russell a bouclé le tour du circuit de Yas Marina en 1:26,072 min, distançant ainsi ses concurrents de plus de deux dixièmes et demi.

Le premier poursuivant du Britannique était toutefois Felipe Drugovich, l'un des dix jeunes pilotes autorisés à participer à la séance. Le Brésilien est resté 0,288 seconde plus lent lors de son tour le plus rapide et s'est réjoui après coup : "Cela fait du bien de terminer deuxième pour ma deuxième participation à une première séance d'essais cette année !"

"C'était vraiment amusant", a ajouté le champion de Formule 2 2022, qui a pu s'élancer dans l'Aston Martin de Fernando Alonso. Et de décrire : "Au début de la séance, il s'agissait surtout d'effectuer quelques tests aéro, c'est pourquoi j'avais aussi une grille de mesure sur la voiture. Je devais établir des temps au tour constants pour que nous puissions recueillir les données nécessaires pour ajuster les réglages de la voiture pour les prochaines séances".

"Ensuite, j'ai pu vraiment accélérer en pneus tendres et c'est toujours la meilleure partie. La voiture semblait rapide et nous avons fait quelques progrès depuis le week-end de Monza. Je pense que nous avons pris un bon départ pour le week-end", s'est enthousiasmé le pilote d'essai et de réserve de l'écurie de Silverstone, qui participera également à la journée d'essais d'après-saison après le week-end de course.

"Je suis impatient de soutenir l'équipe ce week-end et de repartir mardi pour les essais. Le fait de pouvoir passer une journée entière dans la voiture est, comme toujours, un avantage, car cela me permet de trouver un bon rythme et aussi de tester les limites de la voiture", a ajouté Drugovich.

1ère séance d'entraînement, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,072 min

02. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0,288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,381

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0,631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,648

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,670

12. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0,743

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +0,793

14. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1,021

15. Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1,042

16. Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1,136

17. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1,172

18. Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1,388

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,390

20. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,497