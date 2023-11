Felipe Drugovich (2°): "Questa è sempre la parte migliore".

Felipe Drugovich, riserva della Aston Martin, è stato il secondo pilota più veloce in pista nella prima sessione di prove ad Abu Dhabi. Il brasiliano ha spiegato in seguito quale parte della sessione gli è piaciuta di più.

Il miglior tempo della prima sessione di prove libere ad Abu Dhabi, svoltasi in condizioni poco rappresentative, è stato ottenuto da uno dei dieci piloti regolari che hanno preso parte alla sessione: il pilota della Mercedes George Russell ha girato sul Circuito di Yas Marina in 1:26.072 minuti, mettendo oltre due decimi e mezzo di secondo tra sé e la concorrenza.

Tuttavia, il primo inseguitore del britannico è stato Felipe Drugovich, uno dei dieci giovani piloti autorizzati a partecipare alla sessione. Il brasiliano è stato più lento di 0,288 secondi nel suo giro più veloce ed era felicissimo: "È una bella sensazione conquistare il secondo posto nella mia seconda partecipazione a una prima sessione di prove quest'anno!".

"È stato davvero divertente", ha aggiunto il campione di Formula 2 2022, che ha potuto guidare l'Aston Martin di Fernando Alonso. Ha poi aggiunto: "All'inizio della sessione, si trattava principalmente di effettuare alcuni test aerodinamici, motivo per cui avevo una griglia di misurazione sulla macchina. Dovevo ottenere dei tempi sul giro costanti, in modo da poter raccogliere i dati necessari per regolare l'assetto della vettura per le prossime sessioni".

"Dopo di che, mi è stato permesso di accelerare davvero con le gomme morbide e questa è sempre la parte migliore. La macchina era veloce e siamo riusciti a fare dei progressi rispetto al weekend di Monza. Penso che abbiamo iniziato bene il fine settimana", ha dichiarato entusiasta il collaudatore e pilota di riserva del team di Silverstone, che parteciperà anche alla giornata di test post-stagione dopo il weekend di gara.

"Non vedo l'ora di sostenere la squadra questo fine settimana e di tornare in pista per i test martedì. Come sempre, il fatto di poter trascorrere un'intera giornata in macchina è un vantaggio, perché mi permette di trovare un buon ritmo e di testare i limiti della vettura", ha aggiunto Drugovich.

1° prova, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:26.072 min.

02 Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0.288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.381

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0.631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0.648

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.653

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +0.670

12° Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0.743

13° Jack Doohan (AUS), Alpine, +0.793

14° Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1.021

15° Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1.042

16° Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1.136

17° Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1.172

18° Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1.388

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.390

20° Oliver Bearman (GB), Haas, +1.497