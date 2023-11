Felipe Drugovich (2.º): "Esta é sempre a melhor parte"

O melhor tempo da primeira sessão de treinos livres em Abu Dhabi, que decorreu em condições pouco representativas, foi conseguido por um dos dez pilotos regulares que participaram na sessão: o piloto da Mercedes, George Russell, percorreu o Circuito de Yas Marina em 1:26.072 minutos, colocando mais de dois décimos e meio de segundo entre si e a concorrência.

No entanto, o primeiro perseguidor do britânico foi Felipe Drugovich, um dos dez jovens pilotos que foram autorizados a participar na sessão. O brasileiro foi 0,288 segundos mais lento na sua volta mais rápida e estava muito satisfeito depois: "É bom ficar em segundo lugar na minha segunda participação numa primeira sessão de treinos este ano!"

"Foi muito divertido", acrescentou o campeão de Fórmula 2 de 2022, que foi autorizado a pilotar o Aston Martin de Fernando Alonso. No início da sessão, tratava-se sobretudo de efetuar alguns testes aerodinâmicos, razão pela qual tinha uma grelha de medição no carro. Tive de fazer algumas voltas consistentes para que pudéssemos recolher os dados necessários para ajustar a configuração do carro para as próximas sessões."

"Depois disso, pude acelerar a fundo com os pneus macios e essa é sempre a melhor parte. O carro estava rápido e conseguimos fazer alguns progressos desde o fim de semana em Monza. Penso que começámos bem o fim de semana", disse entusiasmado o piloto de testes e de reserva da equipa de Silverstone, que também participará no dia de testes de pós-temporada após a corrida.

"Estou ansioso por apoiar a equipa este fim de semana e por voltar aos testes na terça-feira. Como sempre, o facto de poder passar um dia inteiro no carro é uma vantagem, pois permite-me encontrar um bom ritmo e também testar os limites do carro", acrescentou Drugovich.

1º treino, Abu Dhabi

01 George Russell (GB), Mercedes, 1:26.072 min

02 Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0,288

03 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,361

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,381

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,559

06 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,593

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0,631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,648

10º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +0,670

12º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0,743

13º Jack Doohan (AUS), Alpine, +0,793

14º Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1,021

15º Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1,042

16º Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1,136

17º Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1,172

18º Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1,388

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,390

20º Oliver Bearman (GB), Haas, +1,497