2ª sesión libre Abu Dhabi: Choque entre Sainz y Hülkenberg

Momento aterrador para Carlos Sainz en el circuito de Yas Marina, en Abu Dhabi: accidente tras sólo diez minutos de entrenamientos, en la curva 3. El español se quejaba por radio: "He cogido un poco de aire turbulento de un rival, luego he chocado contra un bache".

El coche del madrileño hizo un trompo detrás del coche de Yuki Tsunoda a más de 250 km/h y luego se estrelló lateralmente contra la barrera TecPro. Los baches allí son peores que hace un año. El lado izquierdo del Ferrari está destrozado, mucho trabajo para los mecánicos. Otra vez. Recordamos el accidente de Sainz en Las Vegas.

El Ferrari roto fue subido a un camión, la barrera TecPro tuvo que ser reparada, el cronómetro siguió corriendo como de costumbre en los entrenamientos libres a pesar de la bandera roja. Para enfado de los diez pilotos que habían visto la primera sesión de entrenamientos a favor de los júnior y estaban ansiosos por cada vuelta.

La primera y la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Abu Dhabi no podrían haber sido más diferentes, aparte del accidente de Carlos: diez pilotos júnior estuvieron en acción en la primera sesión de entrenamientos, más la sesión de la tarde. En la segunda sesión de entrenamientos, los 20 pilotos titulares estuvieron en la pista en las mismas condiciones que tendremos en la calificación y la carrera: desde el atardecer hasta la noche.



Tras una pausa de 25 minutos, finalmente volvimos a la pista para otros 25 minutos de experiencia en condiciones de clasificación. Esto es molesto para los equipos, pero muy bueno para los aficionados: cuanta menos experiencia adquieran las escuderías, más imprevisible será el desarrollo de la clasificación y la carrera.



¿Y qué ocurrió? Otra bandera roja de inmediato. Nico Hülkenberg perdió el control de su Haas en la curva 1 con neumáticos blandos y se estrelló contra el guardarraíl. Nico por radio: "Lo siento, he perdido el control del coche al salir de la primera curva". Uso de nuevo del camión grúa.



Esta vez la interrupción duró menos porque no hubo que reparar ninguna barrera TecPro.



Con 16 minutos de tiempo de conducción restantes, los equipos se enfrentaron a grandes preguntas: ¿deberían intentar otra carrera de resistencia? ¿O concentrarse en una simulación de clasificación? De todos modos, ya no era posible realizar carreras de resistencia con neumáticos diferentes. La cara de Günther Steiner, jefe del equipo Haas, era de piedra.



Max Verstappen estaba impaciente. Adelantó a los dos Mercedes y al Alpine de Gasly en la salida del pit lane para conseguir por fin algo de práctica de conducción. Max gruñó por radio: "Me están bloqueando".



El piloto de Mercedes George Russell chilló inmediatamente: "Max ha cruzado las líneas". Los comisarios de carrera de la FIA guardaron silencio.



Después, la clasificación cambió por segundos, con la mitad de los pilotos con neumáticos blandos y el resto con neumáticos medios. Al final, el piloto de Ferrari Charles Leclerc marcó el mejor tiempo, pero 20 pilotos tenían muchas preguntas sobre el resto del fin de semana de GP.

Y Max Verstappen no está contento: "Mi coche rebota como un loco en el último sector".