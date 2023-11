2e séance d'entraînement à Abu Dhabi : Crash de Sainz et Hülkenberg

Seconde de frayeur pour Carlos Sainz sur le circuit Yas Marina d'Abu Dhabi : crash après seulement dix minutes d'essais, dans le virage 3. L'Espagnol a gémi à la radio : "J'ai pris de l'air tourbillonnant d'un adversaire, puis j'ai heurté une bosse".

La voiture du Madrilène a effectué un tête-à-queue derrière la voiture de Yuki Tsunoda à plus de 250 km/h avant de s'écraser latéralement contre la barrière TecPro. Les bosses sont plus importantes qu'il y a un an. Le côté gauche de la Ferrari est brisé, beaucoup de travail pour les mécaniciens. Une fois de plus. On se souvient de l'accident de Sainz à Las Vegas.

La Ferrari cassée a été hissée sur un camion, la barrière TecPro a dû être réparée, le chronomètre a continué à tourner comme toujours en essais libres malgré le drapeau rouge. Au grand dam des dix pilotes qui avaient assisté à la première séance d'entraînement en faveur des juniors et qui étaient avides de chaque tour.

La première et la deuxième séance d'essais libres du Grand Prix d'Abu Dhabi n'auraient pas pu être plus différentes, abstraction faite de l'accident de Carlos : lors de la première heure d'entraînement, dix pilotes juniors étaient en action, auxquels s'ajoutaient les essais de l'après-midi. Lors de la deuxième séance d'entraînement, les 20 pilotes habituels étaient en piste, dans les conditions que nous connaîtrons en qualifications et en course, du coucher du soleil à la nuit.



Après 25 minutes de pause, nous avons finalement repris la piste pour 25 minutes d'expérience supplémentaires dans des conditions propices aux qualifications. C'est ennuyeux pour les équipes, mais très bon pour les fans - moins les écuries acquièrent d'expérience, plus le déroulement des qualifications et de la course est imprévisible.



Et que s'est-il passé ? Un nouveau drapeau rouge ! Nico Hülkenberg a perdu le contrôle de sa voiture de course Haas au virage 1 avec des pneus tendres et a percuté la glissière de sécurité en marche arrière. Nico à la radio : "Je suis désolé, j'ai perdu le contrôle de la voiture en sortant du premier virage". Nouvelle intervention du camion-grue.



Cette fois, la pause a duré moins longtemps car aucune barrière TecPro n'a dû être réparée.



Avec encore 16 minutes de course, les équipes étaient confrontées à de grandes questions : oser encore une course d'endurance ? Ou se concentrer sur une simulation de qualification ? Il n'était de toute façon plus possible de faire des courses d'endurance avec différents pneus. Le chef de l'équipe Haas, Günther Steiner, avait un visage de pierre.



Max Verstappen était impatient. Il se pressait à la sortie des stands devant les deux Mercedes et l'Alpine de Gasly pour avoir enfin du temps de conduite. Max grognait à la radio : "Je suis bloqué".



Le pilote Mercedes George Russell a immédiatement cafté : "Max a franchi les lignes". Les commissaires de course de la FIA sont restés muets.



Ensuite, un classement qui changeait toutes les secondes, la moitié du peloton en pneus tendres, les autres pilotes en pneus mi-durs. Au final, le pilote Ferrari Charles Leclerc avec le meilleur temps, mais 20 pilotes avec de très nombreuses questions pour la suite du week-end du GP.

Et Max Verstappen n'est pas content : "Ma voiture rebondit comme une folle dans le dernier secteur".