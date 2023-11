2a prova Abu Dhabi: incidente che coinvolge Sainz e Hülkenberg

Momento di paura per Carlos Sainz sullo Yas Marina Circuit di Abu Dhabi: incidente dopo appena dieci minuti di prove, alla curva 3. Lo spagnolo si è lamentato alla radio: "Ho preso un po' di aria turbolenta da un avversario, poi ho urtato un dosso".

La vettura del madrileno è andata in testacoda dietro a quella di Yuki Tsunoda a oltre 250 km/h e poi si è schiantata lateralmente contro la barriera TecPro. I dossi sono peggiori rispetto a un anno fa. La fiancata sinistra della Ferrari è distrutta, un bel po' di lavoro per i meccanici. Ancora. Ricordiamo l'incidente di Sainz a Las Vegas.

La Ferrari rotta è stata sollevata su un camion, la barriera TecPro è stata riparata, il cronometro ha continuato a girare come al solito nelle prove libere nonostante la bandiera rossa. Con grande disappunto di quei dieci piloti che avevano assistito alla prima sessione di prove a favore degli junior e che erano affamati di ogni giro.

La prima e la seconda sessione di prove libere del Gran Premio di Abu Dhabi non avrebbero potuto essere più diverse, a parte l'incidente di Carlos: dieci piloti junior erano in azione nella prima sessione di prove, oltre alla sessione pomeridiana. Nella seconda sessione di prove, tutti i 20 piloti regolari sono scesi in pista nelle stesse condizioni in cui si svolgeranno le qualifiche e la gara, dal tramonto alla notte.



Dopo una pausa di 25 minuti, siamo finalmente tornati in pista per altri 25 minuti di esperienza in condizioni di qualifica. Questo è fastidioso per i team, ma molto positivo per i fan: meno esperienza acquisiscono le squadre da corsa, più imprevedibile è lo svolgimento delle qualifiche e della gara.



E cosa è successo? Subito un'altra bandiera rossa! Nico Hülkenberg ha perso il controllo della sua Haas alla curva 1 con le gomme morbide ed è andato a sbattere contro il guard rail. Nico alla radio: "Mi dispiace, ho perso il controllo della macchina all'uscita della prima curva". Di nuovo l'uso dell'autogru.



Questa volta l'interruzione è durata meno perché non è stato necessario riparare la barriera TecPro.



Con 16 minuti di guida rimasti, i team si sono trovati di fronte a grandi domande: tentare un'altra corsa di durata? O concentrarsi su una simulazione di qualifica? In ogni caso, non era più possibile effettuare prove di durata con pneumatici diversi. Il capo squadra della Haas, Günther Steiner, aveva un volto di pietra.



Max Verstappen era impaziente. Ha superato sia la Mercedes che l'Alpine di Gasly all'uscita della corsia dei box per fare finalmente un po' di pratica di guida. Max ha ringhiato alla radio: "Mi stanno bloccando".



Il pilota della Mercedes George Russell ha subito strillato: "Max ha superato le linee". I commissari di gara della FIA sono rimasti in silenzio.



In seguito, la classifica è cambiata di secondo in secondo, con metà dello schieramento su gomme morbide e gli altri piloti su gomme medie. Alla fine, il pilota della Ferrari Charles Leclerc ha fatto segnare il miglior tempo, ma 20 piloti hanno avuto molte domande sul resto del weekend del GP.

E Max Verstappen non è contento: "La mia macchina rimbalza come un matto nel settore finale".