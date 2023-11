2º treino Abu Dhabi: colisão envolvendo Sainz e Hülkenberg

Momento assustador para Carlos Sainz no Circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi: despiste após apenas dez minutos de treinos, na curva 3. O espanhol lamentou no rádio: "Apanhei um pouco de ar turbulento de um adversário, depois bati num solavanco".

O carro do madrileno rodou atrás do carro de Yuki Tsunoda a mais de 250 km/h e depois embateu de lado na barreira TecPro. Os solavancos são piores do que há um ano atrás. O lado esquerdo do Ferrari está esmagado, muito trabalho para os mecânicos. Mais uma vez. Lembramo-nos do acidente de Sainz em Las Vegas.

O Ferrari avariado foi levantado para um camião, a barreira TecPro teve de ser reparada, o relógio continuou a funcionar como habitualmente nos treinos livres, apesar da bandeira vermelha. Para grande incómodo dos dez pilotos que assistiram à primeira sessão de treinos livres a favor dos juniores e que estavam ansiosos por cada volta.

A primeira e a segunda sessão de treinos livres para o Grande Prémio de Abu Dhabi não podiam ter sido mais diferentes, à exceção do acidente de Carlos: dez pilotos juniores estiveram em ação na primeira sessão de treinos, mais a sessão da tarde. Na segunda sessão de treinos, os 20 pilotos regulares estiveram em pista nas mesmas condições que teremos na qualificação e na corrida - desde o pôr do sol até à noite.



Após uma pausa de 25 minutos, voltámos finalmente à pista para mais 25 minutos de experiência em condições de qualificação. Isto é irritante para as equipas, mas muito bom para os fãs - quanto menos experiência as equipas de corrida ganharem, mais imprevisível será o percurso da qualificação e da corrida.



E o que é que aconteceu? Outra bandeira vermelha logo de seguida! Nico Hülkenberg perdeu o controlo do seu carro de corrida Haas na curva 1, com pneus macios, e embateu de costas no rail de proteção. Nico no rádio: "Desculpem, perdi o controlo do carro à saída da primeira curva." Utilização do camião grua novamente.



Desta vez, a paragem durou menos tempo porque não foi necessário reparar nenhuma barreira TecPro.



A 16 minutos do fim do tempo de condução, as equipas são confrontadas com grandes questões: devem tentar outra corrida de resistência? Ou concentrar-se numa simulação de qualificação? De qualquer forma, as corridas de resistência com pneus diferentes já não eram possíveis. A cara do chefe de equipa da Haas, Günther Steiner, era de pedra.



Max Verstappen estava impaciente. Passou pela Mercedes e pelo Alpine de Gasly na saída das boxes para finalmente praticar a condução. Max gritou no rádio: "Estou a ser bloqueado".



O piloto da Mercedes, George Russell, gritou imediatamente: "Max passou das linhas". Os comissários de pista da FIA permaneceram em silêncio.



Depois disso, a tabela de classificação mudou a cada segundo, com metade do pelotão com pneus macios e os outros pilotos com pneus médios. No final, o piloto da Ferrari, Charles Leclerc, estabeleceu o tempo mais rápido, mas 20 pilotos tinham muitas perguntas sobre o resto do fim de semana do GP.

E Max Verstappen não está satisfeito: "O meu carro salta como um louco no sector final".