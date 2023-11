Finale du championnat du monde à Abu Dhabi : trois écuries avec des mises à jour

Le développement des voitures de course de 2023 s'étend jusqu'au circuit de Yas Marina d'Abu Dhabi : Aston Martin, AlphaTauri et Alfa Romeo sont apparus avec des améliorations lors du dernier week-end du GP.

La plupart des équipes ont cessé de développer leurs voitures de course pour se concentrer entièrement sur les modèles de 2024. Ce n'est pas le cas d'Aston Martin, d'AlphaTauri et d'Alfa Romeo - elles ont apporté des améliorations pour la finale du championnat du monde.

Aston Martin

Les Verts avec une version améliorée de ce que l'on appelle le "beam wing", un aileron supplémentaire placé au-dessus de la boîte de vitesses. L'élément est devenu plus large pour mieux s'harmoniser avec le nouvel aileron arrière. Aston Martin a même apporté deux versions différentes de l'élément supérieur de l'aileron arrière. Pour ce faire, les plaques d'extrémité de l'aileron arrière ont été affinées.

Aston Martin a besoin d'un excellent week-end à Abu Dhabi pour remonter à la quatrième place du championnat du monde. L'équipe compte onze points de retard sur McLaren.

AlphaTauri

La deuxième écurie de GP de Red Bull a apporté un nouveau soubassement à Abu Dhabi, ainsi qu'un nouveau diffuseur (l'extrémité montante du soubassement).



Les Italiens espèrent qu'un coup de génie sur le circuit de Yas Marina leur permettra peut-être de ravir la septième place de la Coupe des constructeurs à Williams, qui compte sept points de retard.



Alfa Romeo

Nouvel aileron avant sur la voiture de Valtteri Bottas et Guanyu Zhou, avec des plaques d'extrémité, une lame principale et des éléments supplémentaires de forme différente.



Alfa Romeo est actuellement avant-dernier au classement de la Coupe des constructeurs, à cinq points d'AlphaTauri et à quatre points de Haas.





2ème séance d'entraînement, Abu Dhabi

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,809 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,043

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,173

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,313

07. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,414

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,506

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,512

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,552

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,588

12. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,658

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,683

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.860

16. Alex Albon (T), Williams, +1,272

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,604

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,850

19. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,898

20e Nico Hülkenberg (All), Haas, +2,338





1ère séance d'entraînement, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,072 min

02. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0,288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,381

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0,631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,648

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,670

12. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0,743

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +0,793

14. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1,021

15. Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1,042

16. Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1,136

17. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1,172

18. Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1,388

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,390

20. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,497