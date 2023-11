Final do Campeonato do Mundo Abu Dhabi: Três equipas de corrida com actualizações

O desenvolvimento dos carros de corrida de 2023 estende-se ao Circuito de Yas Marina em Abu Dhabi: Aston Martin, AlphaTauri e Alfa Romeo apareceram no último fim de semana do GP com melhorias.

A maioria das equipas parou de desenvolver os seus carros de corrida para se concentrar totalmente nos modelos de 2024. Não foi o caso da Aston Martin, da AlphaTauri e da Alfa Romeo, que trouxeram melhorias para a final do Campeonato do Mundo.

Aston Martin

Os Verdes com uma versão melhorada da chamada "asa de feixe", uma asa adicional posicionada acima da caixa de velocidades. O elemento tornou-se mais largo, de modo a harmonizar-se melhor com a nova asa traseira. A Aston Martin trouxe mesmo duas versões diferentes do elemento superior da asa traseira. As placas finais da asa traseira também foram aperfeiçoadas.

A Aston Martin precisa de um excelente fim de semana em Abu Dhabi para voltar ao quarto lugar no campeonato. A equipa está a onze pontos da McLaren.

AlphaTauri

A equipa de corrida do segundo GP da Red Bull trouxe uma nova parte inferior da carroçaria para Abu Dhabi, incluindo um novo difusor (a extremidade ascendente do piso).



Com um golpe de génio no Circuito de Yas Marina, os italianos esperam talvez arrebatar o sétimo lugar na Taça dos Construtores à Williams, que está a sete pontos de distância.



Alfa Romeo

Nova asa dianteira no carro de Valtteri Bottas e Guanyu Zhou, com placas de extremidade de formato diferente, lâmina principal e elementos adicionais.



A Alfa Romeo está atualmente em segundo lugar na Taça dos Construtores, a cinco pontos da AlphaTauri e a quatro pontos da Haas.





2º treino, Abu Dhabi

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.809 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,043

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,173

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,313

07 Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,414

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,506

09º Pierre Gasly (F), Alpine, +0,512

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,552

11º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,588

12º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,658

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,683

14º Esteban Ocon (F), Alpine, +0,

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,860

16º Alex Albon (T), Williams, +1,272

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,604

18º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,850

19º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,898

20º Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,338





1º treino, Abu Dhabi

01 George Russell (GB), Mercedes, 1:26.072 min

02 Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0,288

03 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,361

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,381

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,559

06 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,593

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0,631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,648

10º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +0,670

12º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0,743

13º Jack Doohan (AUS), Alpine, +0,793

14º Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1,021

15º Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1,042

16º Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1,136

17º Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1,172

18º Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1,388

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,390

20º Oliver Bearman (GB), Haas, +1,497