Damon Hill à propos de Lewis Hamilton : "Bien bête".

Effervescence dans le paddock du circuit de Yas Marina : la prétendue frappe d'Anthony, le père de Lewis Hamilton, à la porte de Red Bull au sujet d'un cockpit chez RBR. Le directeur de l'équipe Mercedes Toto Wolff et Lewis Hamilton affirment qu'il n'y a pas eu de telles négociations, le directeur de l'équipe RBR Christian Horner affirme le contraire. C'est parole contre parole.

Peu importe qui a parlé ou négocié avec qui et à quel moment, le champion de Formule 1 Damon Hill offre une perspective intéressante sur cette controverse.

L'Anglais de 63 ans, champion du monde 1996 avec Williams et 22 fois vainqueur de GP, fait remarquer à nos collègues de Sky, en tant que spécialiste de la Formule 1 : "Il est toujours bon de savoir quelles possibilités s'offrent à vous. Cela aurait été stupide de la part d'Hamilton d'aller voir Toto Wolff et de lui dire - s'il te plaît, puis-je continuer à courir pour toi à l'avenir, alors que je n'ai rien d'autre" ?

"Non, soyons honnêtes, ce ne serait pas très intelligent. Il est bien plus sophistiqué d'améliorer sa propre position de négociation, par exemple en négociant avec une autre écurie. De plus, j'estime que Lewis est un pilote qui veut se placer dans la meilleure position possible, plus encore que pour le salaire en ce qui concerne une voiture compétitive. Je suis convaincu que si Lewis Hamilton avait une réelle chance d'obtenir une voiture gagnante, il la saisirait".





2e séance d'essais, Abu Dhabi

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,809 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,043

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,173

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,313

07. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,414

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,506

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,512

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,552

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,588

12. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,658

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,683

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.860

16. Alex Albon (T), Williams, +1,272

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,604

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,850

19. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,898

20e Nico Hülkenberg (All), Haas, +2,338





1ère séance d'entraînement, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,072 min

02. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0,288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,381

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0,631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,648

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,670

12. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0,743

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +0,793

14. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1,021

15. Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1,042

16. Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1,136

17. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1,172

18. Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1,388

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,390

20. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,497