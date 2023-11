Damon Hill su Lewis Hamilton: "Piuttosto stupido".

C'è fermento nel paddock dello Yas Marina Circuit: Anthony, il padre di Lewis Hamilton, avrebbe bussato alla porta della Red Bull per ottenere una cabina di pilotaggio alla RBR. Il team boss della Mercedes Toto Wolff e Lewis Hamilton affermano che non ci sono state trattative di questo tipo, mentre il team boss della RBR Christian Horner sostiene il contrario. Si tratta di dichiarazioni contro dichiarazioni.

A prescindere da chi abbia parlato o negoziato con chi e quando, il campione di Formula 1 Damon Hill offre una prospettiva interessante su questa controversia.

Il 63enne inglese, campione del mondo con la Williams nel 1996 e 22 volte vincitore di un GP, offre ai colleghi di Sky la sua opinione di esperto di Formula 1: "È sempre bene sapere quali sono le opzioni aperte. Sarebbe stato piuttosto stupido da parte di Hamilton se fosse andato da Toto Wolff e gli avesse detto: "Posso guidare per te in futuro, per favore, quando non ho altro?".

"No, siamo onesti, non sarebbe particolarmente intelligente. È molto più intelligente migliorare la propria posizione negoziale, ad esempio negoziando con un'altra scuderia. Penso anche che Lewis sia un pilota che vuole mettersi nella migliore posizione possibile, ancor più che in termini di stipendio, quando si tratta di una vettura competitiva. Sono convinto che se Lewis Hamilton avesse una reale possibilità di guidare una vettura vincente, la sfrutterebbe".





2a prova, Abu Dhabi

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.809 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0.043

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.173

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0.313

07 Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0.414

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,506

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0.512

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.552

11° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.588

12° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.658

13° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.683

14° Esteban Ocon (F), Alpine, +0,

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.860

16° Alex Albon (T), Williams, +1.272

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.604

18° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.850

19° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1.898

20° Nico Hülkenberg (D), Haas, +2.338





1° prova, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:26.072 min.

02 Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0.288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.381

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0.631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0.648

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.653

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +0.670

12° Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0.743

13° Jack Doohan (AUS), Alpine, +0.793

14° Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1.021

15° Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1.042

16° Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1.136

17° Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1.172

18° Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1.388

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.390

20° Oliver Bearman (GB), Haas, +1.497