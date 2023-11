Damon Hill sobre Lewis Hamilton: "Muito estúpido"

Terão existido conversações entre o chefe de equipa da Red Bull Racing, Christian Horner, e Lewis Hamilton? O campeão de Fórmula 1 Damon Hill explica porque é que é completamente lógico para Hamilton estender as antenas em todas as direcções.

Uma agitação no paddock do Circuito de Yas Marina: o pai de Lewis Hamilton, Anthony, está alegadamente a bater à porta da Red Bull para um cockpit na RBR. O chefe de equipa da Mercedes, Toto Wolff, e Lewis Hamilton dizem que não houve quaisquer negociações, enquanto o chefe de equipa da RBR, Christian Horner, afirma o contrário. É declaração contra declaração.

Independentemente de quem falou ou negociou exatamente com quem e quando, o campeão de Fórmula 1 Damon Hill oferece uma perspetiva interessante sobre esta controvérsia.

O inglês de 63 anos, campeão do mundo com a Williams em 1996 e 22 vezes vencedor de GP, dá aos nossos colegas da Sky a sua opinião como especialista em Fórmula 1: "É sempre bom saber quais as opções que temos. Seria muito estúpido da parte de Hamilton se ele tivesse ido ter com Toto Wolff e dissesse - posso conduzir para si no futuro, por favor, quando não tiver mais nada?"

"Não, vamos ser honestos, isso não seria particularmente inteligente. É muito mais inteligente melhorar a sua própria posição negocial, por exemplo, negociando com outra equipa de corridas. Também acho que o Lewis é um piloto que se quer colocar na melhor posição possível, ainda mais do que em termos de salário, quando se trata de um carro competitivo. Estou convencido de que se Lewis Hamilton tivesse uma oportunidade real de conduzir um carro vencedor, ele aproveitaria".





2º treino, Abu Dhabi

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.809 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,043

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,173

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,313

07 Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,414

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,506

09º Pierre Gasly (F), Alpine, +0,512

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,552

11º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,588

12º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,658

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,683

14º Esteban Ocon (F), Alpine, +0,

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,860

16º Alex Albon (T), Williams, +1,272

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,604

18º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,850

19º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,898

20º Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,338





1º treino, Abu Dhabi

01 George Russell (GB), Mercedes, 1:26.072 min

02 Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0,288

03 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,361

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,381

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,559

06 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,593

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0,631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,648

10º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +0,670

12º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0,743

13º Jack Doohan (AUS), Alpine, +0,793

14º Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1,021

15º Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1,042

16º Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1,136

17º Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1,172

18º Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1,388

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,390

20º Oliver Bearman (GB), Haas, +1,497