Fernando Alonso: "Non abbiamo imparato molto".

Dieci piloti abituali hanno assistito alla prima sessione di prove libere del GP di Abu Dhabi mentre le loro scuderie mettevano al volante i giovani. I veterani erano ansiosi di scendere in pista nella seconda sessione di prove, ma ora sono quasi a mani vuote.

Perché i secondi 60 minuti di prove sono stati interrotti due volte mentre il cronometro continuava a scorrere senza sosta. Carlos Sainz si è schiantato con la Ferrari, Nico Hülkenberg con la Haas.

Il 32 volte vincitore del GP Fernando Alonso geme: "Oggi non abbiamo imparato molto. È stata semplicemente una sfortuna subire due interruzioni nella seconda sessione di prove, importantissima per le qualifiche".

"Ad Abu Dhabi, solo la seconda sessione di prove corrisponde alle condizioni che avremo sabato in qualifica e domenica in gara. Quindi è tutto molto fastidioso. Abbiamo molto lavoro da fare. Ma è lo stesso per tutti".





2a prova, Abu Dhabi

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.809 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0.043

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.173

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0.313

07 Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0.414

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,506

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0.512

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.552

11° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.588

12° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.658

13° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.683

14° Esteban Ocon (F), Alpine, +0,

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.860

16° Alex Albon (T), Williams, +1.272

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.604

18° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.850

19° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1.898

20° Nico Hülkenberg (D), Haas, +2.338





1° prova, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:26.072 min.

02 Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0.288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.381

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0.631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0.648

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.653

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +0.670

12° Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0.743

13° Jack Doohan (AUS), Alpine, +0.793

14° Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1.021

15° Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1.042

16° Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1.136

17° Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1.172

18° Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1.388

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.390

20° Oliver Bearman (GB), Haas, +1.497