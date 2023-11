Max Verstappen (3e) : "C'est un peu stupide".

Max Verstappen n'a participé qu'à la deuxième séance d'entraînement du vendredi à Abu Dhabi, car Jake Dennis était entré en action lors de la première session. Il a réalisé le troisième tour le plus rapide et s'est agacé de la concurrence.

Le champion de Formule 1 Max Verstappen a dû suivre la première séance d'essais libres sur le circuit de Yas Marina en tant que spectateur, car c'est le champion de Formule E Jake Dennis qui a fait ses tours de piste dans sa voiture Red Bull Racing. Le Néerlandais a participé à la deuxième séance, mais son travail a été interrompu à deux reprises.

La première pause forcée a été provoquée par la star de Ferrari Carlos Sainz, qui est parti à la faute dans le troisième virage. Une fois la piste rouverte, il n'a pas fallu longtemps pour que le drapeau rouge soit à nouveau présenté, car Nico Hülkenberg a lui aussi atterri dans les limites de la piste. Il ne restait donc plus beaucoup de temps lorsque le feu des stands est repassé au vert.

Verstappen a dépassé les deux pilotes Mercedes George Russell et Lewis Hamilton ainsi que la voiture Alpine de Pierre Gasly à la sortie de la voie des stands. "Il faut leur laisser de la place. Nous n'avions pas beaucoup de temps et ils roulaient tous lentement. Je voulais faire le tour par l'extérieur, mais ils roulent tous toujours au milieu. Et quand je veux les dépasser, ils essaient de me pousser dans le mur. C'est un peu stupide", s'est plaint le triple champion du monde.

Après avoir finalement réalisé le troisième meilleur tour en course, le pilote de 26 ans a avoué qu'il n'avait "pas beaucoup" appris lors de la deuxième séance en raison des interruptions. "Nous étions aussi très loin du compte avec l'équilibre de la voiture, j'avais beaucoup de sous-virage et la voiture rebondissait aussi. Nous devons encore améliorer certaines choses", a résumé Verstappen.

2ème séance d'entraînement, Abu Dhabi

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,809 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,043

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,173

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,313

07. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,414

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,506

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,512

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,552

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,588

12. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,658

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,683

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.860

16. Alex Albon (T), Williams, +1,272

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,604

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,850

19. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,898

20e Nico Hülkenberg (All), Haas, +2,338





1ère séance d'entraînement, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,072 min

02. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0,288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,381

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0,631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,648

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,670

12. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0,743

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +0,793

14. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1,021

15. Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1,042

16. Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1,136

17. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1,172

18. Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1,388

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,390

20. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,497