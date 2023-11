Max Verstappen (3º): "Isso é um pouco disparatado"

Max Verstappen só participou na segunda sessão de treinos livres de sexta-feira em Abu Dhabi, uma vez que Jake Dennis já tinha tido a sua vez na primeira sessão. Ele fez a terceira volta mais rápida e ficou irritado com a concorrência.

por Vanessa Georgoulas - Automatic translation from German

O campeão de Fórmula 1 Max Verstappen teve de assistir à primeira sessão de treinos livres no Circuito Yas Marina como espetador, enquanto o campeão de Fórmula E Jake Dennis completava as suas voltas no seu carro da Red Bull Racing. O holandês teve a sua vez na segunda sessão, mas o seu trabalho foi interrompido duas vezes.

A primeira interrupção forçada foi causada pela estrela da Ferrari, Carlos Sainz, que se despistou na terceira curva. Após a reabertura da pista, não demorou muito para que a bandeira vermelha fosse mostrada novamente, pois Nico Hülkenberg também acabou nas barreiras. Não restava muito tempo quando as luzes das boxes voltaram a ficar verdes.

Verstappen passou por ambos os pilotos da Mercedes, George Russell e Lewis Hamilton, bem como pelo Alpine racer de Pierre Gasly na saída para as boxes. "Eles têm de abrir caminho. Tínhamos pouco tempo e todos eles estavam a conduzir devagar. Eu queria ir por fora, mas eles conduzem sempre no centro. E quando tento ultrapassá-los, eles tentam empurrar-me para o muro. É um bocado parvo", queixou-se o tricampeão do mundo.

Depois de finalmente ter efectuado a terceira volta mais rápida da corrida, o piloto de 26 anos admitiu que não aprendeu "muito" na segunda sessão devido às interrupções. "Também nos enganámos bastante no equilíbrio do carro, tive muita subviragem e o carro também estava a saltar. Definitivamente, precisamos de melhorar algumas coisas", resumiu Verstappen.

2º treino, Abu Dhabi

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.809 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,043

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,173

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,313

07 Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,414

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,506

09º Pierre Gasly (F), Alpine, +0,512

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,552

11º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,588

12º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,658

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,683

14º Esteban Ocon (F), Alpine, +0,

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,860

16º Alex Albon (T), Williams, +1,272

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,604

18º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,850

19º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,898

20º Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,338





1º treino, Abu Dhabi

01 George Russell (GB), Mercedes, 1:26.072 min

02 Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0,288

03 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,361

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,381

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,559

06 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,593

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0,631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,648

10º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +0,670

12º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0,743

13º Jack Doohan (AUS), Alpine, +0,793

14º Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1,021

15º Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1,042

16º Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1,136

17º Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1,172

18º Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1,388

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,390

20º Oliver Bearman (GB), Haas, +1,497