Sergio Pérez (5º): "Tenemos que tener mucho cuidado"

El mexicano Sergio Pérez está frustrado. En la primera sesión de entrenamientos para el Gran Premio de Abu Dhabi, tuvo que ver cómo Red Bull Racing alineaba a jóvenes en ambos coches de carreras. En la segunda sesión de entrenamientos, la acción se vio interrumpida por los accidentes de Carlos Sainz y Nico Hülkenberg, dejando de nuevo a pilotos como "Checo" Pérez de brazos cruzados.

El subcampeón del mundo comenta en el paddock del circuito de Yas Marina: "Un día extraño. Además, tuvimos que hacer un cambio en el eje delantero a toda prisa porque no podía con el manejo al principio de los entrenamientos."

"Apenas he podido conducir con los neumáticos medio-duros. Con los neumáticos blandos de Pirelli, me vi atrapado en el tráfico de los pilotos que hacían tandas largas con mucho combustible en el depósito."

"Ahora tenemos que tener mucho cuidado con lo que hacemos en términos de puesta a punto. Porque ahora tendremos una tercera sesión de entrenamientos en la que las condiciones de la pista no son las mismas que en la clasificación y en la carrera, y luego vendrán los entrenamientos finales."



"Lo que ha pasado hoy no es representativo del resto del fin de semana. Lo que más lamento es no haber tenido la oportunidad de hacer ninguna tanda de resistencia útil."





2ª sesión libre, Abu Dhabi

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.809 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0.043

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.173

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0.313

07. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0.414

08º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.506

09º Pierre Gasly (F), Alpine, +0.512

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.552

11º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.588

12º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.658

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.683

14º Esteban Ocon (F), Alpine, +0.683

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.860

16º Alex Albon (T), Williams, +1.272

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.604

18º Logan Sargeant (USA), Williams, +1.850

19º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1.898

20º Nico Hülkenberg (D), Haas, +2.338





1ª sesión libre, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:26.072 min

02. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0.288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.381

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0.631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0.648

10º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11º Logan Sargeant (USA), Williams, +0.670

12º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0.743

13º Jack Doohan (AUS), Alpine, +0.793

14º Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1.021

15º Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1.042

16º Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1.136

17º Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1.172

18º Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1.388

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.390

20º Oliver Bearman (GB), Haas, +1.497