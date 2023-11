Sergio Pérez (5e) : "Il faut faire attention".

Le Mexicain Sergio Pérez est frustré. Lors de la première séance d'entraînement du Grand Prix d'Abu Dhabi, il a dû regarder parce que Red Bull Racing engageait des jeunes talents dans les deux voitures de course. Lors de la deuxième séance d'entraînement, l'action a été interrompue par les accidents de Carlos Sainz et Nico Hülkenberg, de nouveau à se tourner les pouces pour des pilotes comme "Checo" Pérez.

Le deuxième du championnat du monde déclare dans le paddock du circuit de Yas Marina : "Une journée étrange. Dans mon cas, il a fallu en plus faire un changement à la hâte sur le train avant parce que je n'arrivais pas à gérer la maniabilité au début de la séance".

"Avec les pneus mi-durs, j'ai à peine réussi à rouler. Avec les Pirelli tendres, j'ai été pris dans le trafic des pilotes qui faisaient des essais d'endurance avec beaucoup de carburant dans le réservoir".

"Maintenant, nous devons faire très attention à ce que nous faisons en termes de réglages. Car nous allons maintenant avoir une troisième séance d'essais où les conditions de piste ne seront pas celles des qualifications et de la course, et ensuite nous irons déjà aux essais finaux".



"Ce qui s'est passé aujourd'hui n'est pas représentatif de la suite du week-end. Ce que je regrette le plus, c'est de ne pas avoir eu la chance de faire des endurances valables".





2e séance d'essais, Abu Dhabi

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.809 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,043

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,173

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,313

07. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,414

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,506

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,512

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,552

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,588

12. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,658

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,683

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.860

16. Alex Albon (T), Williams, +1,272

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,604

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,850

19. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,898

20e Nico Hülkenberg (All), Haas, +2,338





1ère séance d'entraînement, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,072 min

02. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0,288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,381

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0,631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,648

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,670

12. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0,743

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +0,793

14. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1,021

15. Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1,042

16. Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1,136

17. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1,172

18. Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1,388

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,390

20. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,497