Sergio Pérez (5º): "Temos de ter muito cuidado"

O mexicano Sergio Pérez está frustrado. Na primeira sessão de treinos livres para o Grande Prémio de Abu Dhabi, teve de assistir à entrada de jovens nos dois carros da Red Bull Racing. Na segunda sessão de treinos livres, a ação foi interrompida pelos acidentes de Carlos Sainz e Nico Hülkenberg, o que deixou novamente pilotos como "Checo" Pérez a braços com a situação.

O vice-campeão do mundo afirma no paddock do Circuito de Yas Marina: "Um dia estranho. Além disso, tivemos de fazer uma mudança rápida no eixo dianteiro porque não consegui lidar com o comportamento no início dos treinos".

"Quase não consegui conduzir com os pneus médio-duros. Com os pneus macios da Pirelli, fiquei preso no tráfego dos pilotos que estavam a fazer longas corridas com muito combustível no depósito."

"Agora temos de ter muito cuidado com o que fazemos em termos de afinação. Porque agora vamos ter uma terceira sessão de treinos, em que as condições da pista não são as mesmas da qualificação e da corrida, e depois vamos para os treinos finais."



"O que aconteceu hoje não é representativo do resto do fim de semana. O meu maior arrependimento é não ter tido a oportunidade de fazer algumas corridas de resistência úteis."





2º treino, Abu Dhabi

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.809 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,043

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,173

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,313

07 Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,414

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,506

09º Pierre Gasly (F), Alpine, +0,512

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,552

11º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,588

12º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,658

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,683

14º Esteban Ocon (F), Alpine, +0,

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,860

16º Alex Albon (T), Williams, +1,272

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,604

18º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,850

19º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,898

20º Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,338





1º treino, Abu Dhabi

01 George Russell (GB), Mercedes, 1:26.072 min

02 Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0,288

03 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,361

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,381

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,559

06 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,593

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0,631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,648

10º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +0,670

12º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0,743

13º Jack Doohan (AUS), Alpine, +0,793

14º Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1,021

15º Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1,042

16º Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1,136

17º Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1,172

18º Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1,388

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,390

20º Oliver Bearman (GB), Haas, +1,497