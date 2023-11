Daniel Ricciardo: ¿Choque de Sainz? Sospechas sobre Ferrari

El Ferrari de Carlos Sainz se ha vuelto a romper: en Las Vegas, el coche del español se abrió por una carcasa defectuosa del tubo de desagüe, y en Abu Dhabi, el bicampeón del GP se salió de la pista.

Uno de los pilotos que acudió al lugar del accidente inmediatamente después del accidente fue el australiano Daniel Ricciardo. El piloto de AlphaTauri tiene una sospecha sobre cómo pudo ocurrir el accidente.

"Me parece que Ferrari debió conducir el coche demasiado bajo. Algo parecido le ocurrió a Lando Norris en Las Vegas. Pero el accidente de Sainz me sigue pareciendo extraño, porque aquí casi puedes conducir la curva 2 y la curva 3 con los ojos cerrados. Son curvas rápidas, pero se pueden trazar fácilmente con el acelerador a fondo".

El participante de 238 GP aborda un problema de los modernos coches con alerón: "Tienes que ponerlos muy bajos para que el efecto ventosa se desarrolle de la forma más sostenible. Pero entonces el manejo se vuelve complicado en algunas partes de la pista".

"En las curvas rápidas es donde el coche acumula más carga aerodinámica. Si además el coche golpea una ola y se va al suelo, pueden ocurrir accidentes como éste".



Según Ricciardo, incluso los mejores pilotos del mundo se convierten en "meros pasajeros". Prácticamente no puedes hacer nada. Giras y el coche ya no reacciona. Me alivia que Carlos esté bien".





2ª sesión libre, Abu Dhabi

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.809 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0.043

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.173

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0.313

07. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0.414

08º Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0.506

09º Pierre Gasly (F), Alpine, +0.512

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.552

11º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.588

12º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.658

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.683

14º Esteban Ocon (F), Alpine, +0.683

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.860

16º Alex Albon (T), Williams, +1.272

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.604

18º Logan Sargeant (USA), Williams, +1.850

19º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1.898

20º Nico Hülkenberg (D), Haas, +2.338





1ª sesión libre, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:26.072 min

02. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0.288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.381

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0.631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0.648

10º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11º Logan Sargeant (USA), Williams, +0.670

12º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0.743

13º Jack Doohan (AUS), Alpine, +0.793

14º Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1.021

15º Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1.042

16º Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1.136

17º Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1.172

18º Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1.388

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.390

20º Oliver Bearman (GB), Haas, +1.497