Daniel Ricciardo : Crash de Sainz ? Soupçons sur Ferrari

La Ferrari de Carlos Sainz a de nouveau été endommagée : à Las Vegas, la voiture de l'Espagnol a été éventrée par un tuyau d'évacuation défectueux, et à Abu Dhabi, le double vainqueur du GP est sorti de la piste.

L'un des pilotes qui s'est rendu sur les lieux de l'accident immédiatement après le crash est l'Australien Daniel Ricciardo. Le pilote d'AlphaTauri a des soupçons sur la manière dont l'accident a pu se produire.

"Il me semble que Ferrari a probablement conduit la voiture trop bas. Il est arrivé quelque chose de comparable à Lando Norris à Las Vegas. Mais l'accident de Sainz est quand même étrange pour moi, parce que les virages 2 et 3, tu peux presque les prendre les yeux fermés ici. Ce sont certes des courbes rapides, mais on les franchit facilement à plein gaz".

Le pilote aux 238 participations à des GP évoque un problème avec les voitures à ailes modernes : "Tu dois les placer très bas pour que l'effet de ventouse se développe le plus durablement. Mais alors, le maniement devient délicat à certains endroits des circuits".

"Cela peut devenir particulièrement difficile dans les virages rapides, car c'est là que la voiture accumule le plus d'appui. Si, en plus, la voiture se prend une vague et touche le sol, de tels accidents peuvent se produire".



Selon Ricciardo, même les meilleurs pilotes du monde "ne sont plus que des passagers. Tu ne peux pratiquement plus rien faire. Tu donnes un coup de volant et la voiture ne réagit plus. Je suis soulagé que Carlos soit sain et sauf".





2e séance d'entraînement, Abu Dhabi

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,809 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,043

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,173

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,313

07. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,414

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,506

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,512

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,552

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,588

12. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,658

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,683

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.860

16. Alex Albon (T), Williams, +1,272

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,604

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,850

19. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,898

20e Nico Hülkenberg (All), Haas, +2,338





1ère séance d'entraînement, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,072 min

02. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0,288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,381

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0,631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,648

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,670

12. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0,743

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +0,793

14. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1,021

15. Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1,042

16. Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1,136

17. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1,172

18. Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1,388

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,390

20. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,497