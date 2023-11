Daniel Ricciardo: incidente di Sainz? Sospetti sulla Ferrari

La Ferrari di Carlos Sainz è di nuovo in panne: a Las Vegas la vettura dello spagnolo è stata squarciata da un tubo di scarico difettoso e ad Abu Dhabi il due volte vincitore del GP è uscito di pista.

Uno dei piloti che si è recato sul luogo dell'incidente subito dopo lo schianto è stato l'australiano Daniel Ricciardo. Il pilota di AlphaTauri ha un sospetto su come sia potuto accadere l'incidente.

"Mi sembra che la Ferrari abbia guidato la macchina troppo in basso. È successo qualcosa di simile a Lando Norris a Las Vegas. Ma l'incidente di Sainz è ancora strano per me, perché qui si possono percorrere le curve 2 e 3 quasi a occhi chiusi. Sono curve veloci, ma si possono percorrere facilmente a tutto gas".

Il pilota che ha partecipato al GP per 238 volte ha affrontato un problema con le moderne wing car: "Bisogna abbassarle molto per far sì che l'effetto ventosa si sviluppi nel modo più sostenibile. Ma poi la maneggevolezza diventa difficile in alcune parti della pista".

"Può diventare particolarmente difficile nelle curve veloci, perché è lì che la vettura accumula la maggiore deportanza. Se poi l'auto colpisce un'onda e finisce a terra, possono verificarsi incidenti come questo".



Secondo Ricciardo, anche i migliori piloti del mondo diventano "solo passeggeri. Non si può fare praticamente nulla. Ti giri e la macchina non reagisce più. Sono sollevato che Carlos stia bene".





2a prova, Abu Dhabi

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.809 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0.043

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.173

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0.313

07 Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0.414

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,506

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0.512

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.552

11° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.588

12° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.658

13° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.683

14° Esteban Ocon (F), Alpine, +0,

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.860

16° Alex Albon (T), Williams, +1.272

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.604

18° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.850

19° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1.898

20° Nico Hülkenberg (D), Haas, +2.338





1° prova, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:26.072 min.

02 Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0.288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.381

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0.631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0.648

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.653

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +0.670

12° Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0.743

13° Jack Doohan (AUS), Alpine, +0.793

14° Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1.021

15° Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1.042

16° Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1.136

17° Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1.172

18° Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1.388

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.390

20° Oliver Bearman (GB), Haas, +1.497