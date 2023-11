Daniel Ricciardo: Acidente com Sainz? Suspeitas sobre a Ferrari

A segunda sessão de treinos livres para o Grande Prémio de Abu Dhabi teve de ser interrompida porque Carlos Sainz bateu com o seu carro de corrida nas barreiras TecPro. O vencedor do GP, Daniel Ricciardo, tem uma suspeita.

por Mathias Brunner - Automatic translation from German

O Ferrari de Carlos Sainz está novamente avariado: em Las Vegas, o carro do espanhol foi cortado por um tubo de drenagem defeituoso e, em Abu Dhabi, o bicampeão do GP saiu da pista.

Um dos pilotos que se deslocou ao local do acidente imediatamente após a colisão foi o australiano Daniel Ricciardo. O piloto da AlphaTauri tem uma suspeita de como o acidente pode ter acontecido.

"Parece-me que a Ferrari deve ter conduzido o carro demasiado baixo. Algo semelhante aconteceu com Lando Norris em Las Vegas. Mas o acidente de Sainz ainda é estranho para mim, porque quase se pode conduzir na Curva 2 e na Curva 3 aqui com os olhos fechados. São curvas rápidas, mas é fácil passar por elas a toda a velocidade".

O 238º participante no GP aborda um problema com os modernos carros com asa: "Temos de os colocar muito baixos para que o efeito de sucção se desenvolva da forma mais sustentável. Mas depois a manobrabilidade torna-se complicada em algumas partes da pista".

"Pode tornar-se particularmente complicado nas curvas rápidas, porque é aí que o carro ganha mais força descendente. Se o carro também bater numa onda e tocar no chão, acidentes como este podem acontecer."



De acordo com Ricciardo, mesmo os melhores pilotos do mundo tornam-se "meros passageiros. Não há praticamente nada que se possa fazer. Vira-se e o carro já não reage. Estou aliviado por o Carlos estar bem".





2º treino, Abu Dhabi

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.809 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,043

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,173

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,313

07 Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,414

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,506

09º Pierre Gasly (F), Alpine, +0,512

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,552

11º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,588

12º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,658

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,683

14º Esteban Ocon (F), Alpine, +0,

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,860

16º Alex Albon (T), Williams, +1,272

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,604

18º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,850

19º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,898

20º Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,338





1º treino, Abu Dhabi

01 George Russell (GB), Mercedes, 1:26.072 min

02 Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0,288

03 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,361

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,381

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,559

06 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,593

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0,631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,648

10º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +0,670

12º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0,743

13º Jack Doohan (AUS), Alpine, +0,793

14º Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1,021

15º Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1,042

16º Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1,136

17º Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1,172

18º Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1,388

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,390

20º Oliver Bearman (GB), Haas, +1,497