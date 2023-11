Nico Hülkenberg dopo l'incidente: "È stato un mio errore".

Come la metà degli habitué della Formula 1, Nico Hülkenberg ha dovuto assistere da spettatore alla prima sessione di prove libere ad Abu Dhabi. Il pilota della Haas ha ceduto il volante al giovane della Ferrari Oliver Bearman, che era già stato autorizzato a partecipare alla prima sessione per la scuderia statunitense in Messico. Il 18enne britannico ha completato 24 giri e si è classificato ultimo nella classifica dei tempi.

Hülkenberg ha percorso molti meno giri, continuando il suo lavoro nella seconda ora di prove e girando in pista solo sette volte. Lo stint del tedesco si è concluso prematuramente quando è andato in testacoda all'uscita della prima curva e ha colpito la barriera della pista con la parte posteriore della sua auto aziendale.

In seguito, il 36enne ha ammesso apertamente: "È stato un mio errore, un errore di guida, perché semplicemente volevo troppo e troppo presto. Ho perso il controllo della vettura e non è stato un impatto violento, ma è stato sufficiente per terminare la mia sessione".

"In generale è stata una giornata breve, perché non ho partecipato alla prima sessione di prove", ha aggiunto l'attuale sedicesimo pilota del campionato mondiale. "La terza sessione di prove si svolge di giorno con temperature molto più alte, quindi non è molto rappresentativa e non aiuta a imparare molto sulla macchina. Ma almeno spero di avere l'opportunità di avere un buon feeling con la vettura".

2a prova, Abu Dhabi

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.809 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0.043

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.173

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0.313

07 Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0.414

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,506

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0.512

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.552

11° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.588

12° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.658

13° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.683

14° Esteban Ocon (F), Alpine, +0,

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.860

16° Alex Albon (T), Williams, +1.272

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.604

18° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.850

19° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1.898

20° Nico Hülkenberg (D), Haas, +2.338





1° prova, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:26.072 min.

02 Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0.288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.381

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0.631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0.648

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.653

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +0.670

12° Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0.743

13° Jack Doohan (AUS), Alpine, +0.793

14° Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1.021

15° Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1.042

16° Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1.136

17° Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1.172

18° Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1.388

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.390

20° Oliver Bearman (GB), Haas, +1.497