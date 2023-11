Nico Hülkenberg após o acidente: "O erro foi meu"

A segunda sessão de treinos livres em Abu Dhabi teve de ser interrompida duas vezes. Nico Hülkenberg provocou a segunda bandeira vermelha com um despiste. O alemão assumiu a culpa pelo acidente.

por Vanessa Georgoulas - Automatic translation from German

Tal como metade dos habituais pilotos de Fórmula 1, Nico Hülkenberg teve de assistir à primeira sessão de treinos livres em Abu Dhabi como espetador. O piloto da Haas entregou o volante a Oliver Bearman, júnior da Ferrari, que já tinha sido autorizado a participar na primeira sessão da equipa americana no México. O britânico de 18 anos completou 24 voltas e terminou em último lugar na tabela de tempos.

Hülkenberg fez muito menos voltas, continuando o seu trabalho na segunda hora de treinos e dando apenas sete voltas à pista. A sessão do alemão terminou prematuramente quando ele rodou na saída da primeira curva e bateu na barreira da pista com a traseira do seu carro da empresa.

Depois, o piloto de 36 anos admitiu abertamente: "O erro foi meu, foi um erro de condução, porque simplesmente quis demasiado e demasiado cedo. Perdi o controlo do carro e não foi um impacto forte, mas foi o suficiente para terminar a minha sessão".

"Foi um dia curto em geral, porque não estive na primeira sessão de treinos", acrescentou o atual décimo sexto classificado do campeonato do mundo. "A terceira sessão de treinos livres decorre durante o dia, com temperaturas muito mais altas, pelo que não é muito representativa e não ajuda a aprender muito sobre o carro. Mas, pelo menos, espero ter a oportunidade de sentir bem o carro."

2º treino, Abu Dhabi

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.809 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,043

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,173

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,313

07 Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,414

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,506

09º Pierre Gasly (F), Alpine, +0,512

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,552

11º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,588

12º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,658

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,683

14º Esteban Ocon (F), Alpine, +0,

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,860

16º Alex Albon (T), Williams, +1,272

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,604

18º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,850

19º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,898

20º Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,338





1º treino, Abu Dhabi

01 George Russell (GB), Mercedes, 1:26.072 min

02 Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0,288

03 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,361

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,381

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,559

06 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,593

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0,631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,648

10º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +0,670

12º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0,743

13º Jack Doohan (AUS), Alpine, +0,793

14º Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1,021

15º Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1,042

16º Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1,136

17º Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1,172

18º Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1,388

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,390

20º Oliver Bearman (GB), Haas, +1,497