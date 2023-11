Williams: rigore dopo lo spavento per Jack Doohan

Solo la metà dei piloti regolari di Formula 1 è scesa in pista nella prima sessione di prove ad Abu Dhabi. A loro si sono aggiunti 10 esordienti per i loro giri. Questo ha portato quasi a un incidente. Il team Williams è stato penalizzato di conseguenza.

Il team Williams deve pagare 5000 euro per non aver avvertito Logan Sargeant del veloce avvicinamento del pilota di riserva Alpine Jack Doohan durante la prima sessione di prove libere ad Abu Dhabi. L'australiano è stato costretto a una brusca manovra evasiva per evitare un violento incidente. In seguito, ha dichiarato via radio: "Ho rischiato di fare il più grosso incidente della mia carriera".

Il figlio del cinque volte campione del mondo di motociclismo Mick Doohan stava partecipando alla prima sessione di prove per il team francese per la seconda volta quest'anno. Ha completato 23 giri del circuito di Yas Marina e si è piazzato al 13° posto nella classifica dei tempi delle FP1, a poco meno di otto decimi dal passo.

Dopo il suo periodo in Formula 1, Doohan è riuscito a ottenere la pole position nelle qualifiche per la Formula 2. A due gare dalla fine della stagione, il ventenne si trova al quarto posto nella classe regina della formula junior.

Anche Esteban Ocon lo ha elogiato per le sue prestazioni. Il francese, che aveva lasciato la sua auto aziendale a Doohan per la prima sessione di prove, ha spiegato: "Abbiamo avuto Jack in macchina nella prima sessione e ha provato varie parti. Ha fatto una buona sessione e poi l'ha coronata con la pole in Formula 2, ben fatto!".

2a prova, Abu Dhabi

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.809 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0.043

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.173

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0.313

07 Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0.414

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,506

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0.512

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.552

11° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.588

12° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.658

13° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.683

14° Esteban Ocon (F), Alpine, +0,

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.860

16° Alex Albon (T), Williams, +1.272

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.604

18° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.850

19° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1.898

20° Nico Hülkenberg (D), Haas, +2.338





1° prova, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:26.072 min.

02 Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0.288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.381

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0.631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0.648

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.653

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +0.670

12° Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0.743

13° Jack Doohan (AUS), Alpine, +0.793

14° Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1.021

15° Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1.042

16° Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1.136

17° Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1.172

18° Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1.388

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.390

20° Oliver Bearman (GB), Haas, +1.497