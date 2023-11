Williams: Penalti após susto com Jack Doohan

A equipa Williams tem de pagar 5000 euros por não ter avisado Logan Sargeant da aproximação rápida do piloto de reserva da Alpine, Jack Doohan, durante a primeira sessão de treinos livres em Abu Dhabi. O australiano teve de efetuar uma manobra brusca para evitar um choque violento. Depois, disse pelo rádio: "Quase tive o maior acidente da minha carreira".

O filho do pentacampeão do mundo de motociclismo Mick Doohan participava na primeira sessão de treinos da equipa francesa pela segunda vez este ano. Ele completou 23 voltas no circuito de Yas Marina e terminou em 13º na tabela de tempos FP1, a pouco menos de oito décimos do ritmo.

Após a sua passagem pelo carro de Fórmula 1, Doohan conseguiu garantir a pole position na qualificação para a Fórmula 2. A duas corridas do final da temporada, o jovem de 20 anos está em quarto lugar na categoria júnior de corridas de fórmula.

Esteban Ocon também o elogiou pelo seu desempenho. O francês, que tinha deixado o carro da empresa para Doohan na primeira sessão de treinos, explicou: "Tivemos o Jack no carro na primeira sessão e ele experimentou várias peças. Fez uma boa sessão e depois coroou-a com a pole na Fórmula 2, muito bem!"

2º treino, Abu Dhabi

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.809 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,043

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,173

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,313

07 Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,414

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,506

09º Pierre Gasly (F), Alpine, +0,512

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,552

11º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,588

12º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,658

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,683

14º Esteban Ocon (F), Alpine, +0,

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,860

16º Alex Albon (T), Williams, +1,272

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,604

18º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,850

19º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,898

20º Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,338





1º treino, Abu Dhabi

01 George Russell (GB), Mercedes, 1:26.072 min

02 Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0,288

03 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,361

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,381

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,559

06 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,593

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0,631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,648

10º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +0,670

12º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0,743

13º Jack Doohan (AUS), Alpine, +0,793

14º Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1,021

15º Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1,042

16º Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1,136

17º Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1,172

18º Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1,388

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,390

20º Oliver Bearman (GB), Haas, +1,497