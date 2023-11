Carlos Sainz (crash) : "Une erreur coûteuse".

Pour Carlos Sainz, le dernier week-end de course de l'année à Abu Dhabi a commencé de la même manière que l'épreuve de force précédente : l'Espagnol a produit un crash lors de la deuxième séance d'entraînement et a ainsi donné beaucoup de travail à son équipe Ferrari. Contrairement à Las Vegas, ce n'est pas la rupture d'un cache-soupape qui a provoqué l'accident.

C'est plutôt une bosse à l'entrée du troisième virage qui a été fatale à l'actuel quatrième du championnat. Sainz a perdu le contrôle de sa voiture rouge et s'est écrasé dans les limites de la piste. Les dégâts sur la Ferrari étaient manifestement importants. Le pilote madrilène de 29 ans était donc déçu lorsqu'il résumait : "Ce n'était évidemment pas le vendredi que je souhaitais ici à Abu Dhabi".

"Nous avons essayé quelques choses au niveau des réglages lors de la première séance d'essais libres et j'attendais avec impatience la deuxième séance pour essayer les changements", soupirait Sainz. "Malheureusement, je suis passé sur une grosse bosse au début du troisième virage et j'ai perdu le contrôle de ma voiture", a-t-il ajouté.

"La voiture a touché le sol et j'ai atterri dans les limites de la piste. C'était une erreur coûteuse et je suis désolé pour les mécaniciens à qui j'ai donné du travail supplémentaire. Je suis sûr que la voiture sera de nouveau opérationnelle pour la troisième séance d'essais et je pense que les qualifications seront très disputées et intéressantes", a ajouté le double vainqueur du GP.

2e séance d'essais, Abu Dhabi

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,809 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,043

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,173

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,313

07. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,414

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,506

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,512

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,552

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,588

12. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,658

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,683

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.860

16. Alex Albon (T), Williams, +1,272

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,604

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,850

19. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,898

20e Nico Hülkenberg (All), Haas, +2,338





1ère séance d'entraînement, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,072 min

02. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0,288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,381

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0,631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,648

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,670

12. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0,743

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +0,793

14. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1,021

15. Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1,042

16. Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1,136

17. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1,172

18. Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1,388

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,390

20. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,497