Carlos Sainz (despiste): "Um erro que custou caro"

Carlos Sainz só conseguiu dar quatro voltas na segunda sessão de treinos livres em Abu Dhabi antes de acabar nas barreiras. Falou depois sobre as razões do acidente e pediu desculpa à equipa Ferrari.

Para Carlos Sainz, o último fim de semana de corridas do ano em Abu Dhabi começou exatamente da mesma forma que o anterior: o espanhol sofreu um acidente na segunda sessão de treinos livres, dando muito trabalho à sua equipa Ferrari. No entanto, ao contrário do que aconteceu em Las Vegas, desta vez não foi a extremidade partida de uma tampa de válvulas que esteve na origem do acidente.

Em vez disso, uma colisão no início da terceira curva foi o atual quarto classificado do campeonato do mundo. Sainz perdeu o controlo do seu carro vermelho e embateu nas barreiras. Os danos no Ferrari foram obviamente extensos. O madrileno de 29 anos estava desiludido e resumiu: "É óbvio que não foi a sexta-feira que eu queria aqui em Abu Dhabi".

"Experimentámos algumas coisas com a configuração na primeira sessão de treinos livres e estava ansioso pela segunda sessão para experimentar as alterações", suspirou Sainz. "Infelizmente, bati numa grande colisão no início da terceira curva e perdi o controlo do meu carro", acrescentou.

"O carro foi ao chão e eu acabei nas barreiras. Foi um erro que me custou caro e lamento pelos mecânicos que tiveram trabalho extra. Tenho a certeza de que o carro estará pronto para a terceira sessão de treinos e penso que será uma sessão de qualificação interessante e muito disputada", acrescentou o vencedor de dois GPs.

2º treino, Abu Dhabi

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.809 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,043

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,173

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,313

07 Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,414

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,506

09º Pierre Gasly (F), Alpine, +0,512

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,552

11º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,588

12º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,658

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,683

14º Esteban Ocon (F), Alpine, +0,

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,860

16º Alex Albon (T), Williams, +1,272

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,604

18º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,850

19º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,898

20º Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,338





1º treino, Abu Dhabi

01 George Russell (GB), Mercedes, 1:26.072 min

02 Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0,288

03 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,361

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,381

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,559

06 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,593

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0,631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,648

10º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +0,670

12º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0,743

13º Jack Doohan (AUS), Alpine, +0,793

14º Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1,021

15º Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1,042

16º Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1,136

17º Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1,172

18º Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1,388

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,390

20º Oliver Bearman (GB), Haas, +1,497