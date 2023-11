Charles Leclerc (1er) : "Mercedes a l'air forte aussi".

Le coup d'envoi du dernier week-end de course de la saison a commencé en retard pour Charles Leclerc. En effet, le Monégasque a été l'un des dix pilotes titulaires à devoir céder son cockpit à un jeune pilote lors de la première séance d'entraînement. C'est l'Israélien Robert Shwartzman qui a remplacé Leclerc. Ce n'est que lors de la deuxième séance que l'actuel septième du championnat du monde a fait son entrée.

L'heure d'entraînement a été écourtée par deux crashs : le coéquipier de Leclerc, Carlos Sainz, a d'abord provoqué une longue pause avec un accident dans le troisième virage. Peu après, le pilote Haas Nico Hülkenberg est parti à son tour à la faute, déclenchant ainsi le deuxième drapeau rouge. Au final, tous les pilotes, à l'exception d'Alex Albon, avaient bouclé moins de 20 tours.

Leclerc a réalisé 16 tours et est resté le plus rapide du jour avec 1:24,809 min. Les pilotes Mercedes George Russell et Lewis Hamilton se sont classés 6e et 8e, mais la star de Ferrari a parlé d'une journée délicate. "Je n'ai pu faire que deux tours rapides, un en pneus médiums et un en pneus tendres, et il y a eu très peu de tours à la fin. Mais la voiture se sentait bien jusqu'à présent", résumait-il.

Le quintuple vainqueur de GP sait que "c'est bon signe quand le week-end commence comme ça, alors j'espère que ça va continuer à bien se passer". Il l'espère également dans l'optique du duel au championnat du monde contre Mercedes pour la deuxième place au classement des constructeurs. Actuellement, il ne manque que quatre points à Ferrari sur l'équipe d'usine de la marque à l'étoile, qui occupe la deuxième place.

Leclerc a prévenu : "Mercedes a l'air forte aussi, ce ne sera donc pas facile de la battre. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé lors de la deuxième séance d'essais, où ils semblaient un peu plus faibles que lors de la première. Mais nous devons quand même trouver un peu plus de puissance pour les battre. Nous devons confirmer notre bonne forme en qualifications et ensuite, tout dépendra de notre capacité à préserver les pneus. Mais nous ferons de notre mieux pour finir devant Mercedes".

2e séance d'essais, Abu Dhabi

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,809 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,043

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,173

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,313

07. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,414

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,506

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,512

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,552

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,588

12. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,658

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,683

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.860

16. Alex Albon (T), Williams, +1,272

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,604

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,850

19. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,898

20e Nico Hülkenberg (All), Haas, +2,338





1ère séance d'entraînement, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,072 min

02. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0,288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,381

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0,631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,648

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,670

12. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0,743

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +0,793

14. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1,021

15. Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1,042

16. Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1,136

17. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1,172

18. Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1,388

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,390

20. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,497