Charles Leclerc (1°): "Anche la Mercedes sembra forte".

L'inizio dell'ultimo weekend di gara della stagione è iniziato in ritardo per Charles Leclerc. Il monegasco è stato uno dei dieci piloti regolari che hanno dovuto lasciare l'abitacolo a un giovane pilota nella prima sessione di prove. Leclerc è stato sostituito dall'israeliano Robert Shwartzman. Solo nella seconda sessione è entrato in azione l'attuale settimo pilota del campionato mondiale.

La sessione è stata accorciata da due incidenti: prima, il compagno di squadra di Leclerc, Carlos Sainz, ha causato un'interruzione prolungata con un incidente alla terza curva. Poco dopo, anche il pilota della Haas Nico Hülkenberg è caduto, facendo scattare la seconda bandiera rossa. Alla fine, tutti i piloti, a parte Alex Albon, hanno completato meno di 20 giri.

Leclerc ha completato 16 giri ed è rimasto il più veloce della giornata con un tempo di 1:24.809 minuti. I piloti Mercedes George Russell e Lewis Hamilton si sono piazzati rispettivamente al 6° e all'8° posto, ma la stella della Ferrari ha parlato di una giornata difficile. "Sono riuscito a fare solo due giri veloci, uno con la mescola media e uno con le gomme morbide, e alla fine i giri in generale sono stati pochi. Ma la macchina si è sentita abbastanza bene finora", ha riassunto.

Il cinque volte vincitore del GP sa: "È un buon segno quando il weekend inizia così, quindi spero che continui ad andare bene". Lo spera anche in vista del duello mondiale contro la Mercedes per il secondo posto nel campionato costruttori. Attualmente la Ferrari è a soli quattro punti dal secondo posto della squadra ufficiale del marchio della stella.

Leclerc ha avvertito: "Anche la Mercedes sembra forte, quindi non sarà facile batterla. Non so esattamente cosa sia successo nella seconda sessione di prove, sembravano un po' più deboli rispetto alla prima sessione. Ma dobbiamo ancora trovare un po' di potenza in più per batterli. Dobbiamo confermare la nostra buona forma in qualifica e dopo dipenderà tutto da quanto riusciremo a conservare le gomme. Ma faremo del nostro meglio per essere davanti alle Mercedes alla fine".

2a prova, Abu Dhabi

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.809 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0.043

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.173

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0.313

07 Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0.414

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,506

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0.512

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.552

11° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.588

12° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.658

13° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.683

14° Esteban Ocon (F), Alpine, +0,

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.860

16° Alex Albon (T), Williams, +1.272

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.604

18° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.850

19° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1.898

20° Nico Hülkenberg (D), Haas, +2.338





1° prova, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:26.072 min.

02 Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0.288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.381

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0.631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0.648

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.653

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +0.670

12° Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0.743

13° Jack Doohan (AUS), Alpine, +0.793

14° Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1.021

15° Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1.042

16° Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1.136

17° Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1.172

18° Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1.388

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.390

20° Oliver Bearman (GB), Haas, +1.497