Charles Leclerc (1º): "A Mercedes também parece forte"

O início do último fim de semana de corridas da temporada começou tarde para Charles Leclerc. O monegasco foi um dos dez pilotos regulares que teve de deixar o seu cockpit para um jovem piloto na primeira sessão de treinos. Leclerc foi substituído pelo israelita Robert Shwartzman. Foi apenas na segunda sessão que o atual sétimo classificado do campeonato do mundo entrou em ação.

A sessão foi encurtada por dois acidentes: primeiro, o companheiro de equipa de Leclerc, Carlos Sainz, causou uma interrupção prolongada com um acidente na terceira curva. Pouco depois, o piloto da Haas, Nico Hülkenberg, também se despistou, provocando a segunda bandeira vermelha. No final, todos os pilotos, à exceção de Alex Albon, completaram menos de 20 voltas.

Leclerc completou 16 voltas e continuou a ser o mais rápido do dia com um tempo de 1:24.809 minutos. Os pilotos da Mercedes, George Russell e Lewis Hamilton, terminaram em 6º e 8º, respetivamente, mas a estrela da Ferrari falou de um dia complicado. "Só consegui fazer duas voltas rápidas, uma com o composto médio e outra com os pneus macios, e no final houve muito poucas voltas em geral. Mas o carro pareceu-me bastante bom até agora", resumiu.

O cinco vezes vencedor de um GP sabe: "É um bom sinal quando o fim de semana começa assim, por isso espero que continue a correr bem". Ele também espera que assim seja, tendo em vista o duelo do campeonato mundial contra a Mercedes pelo segundo lugar no campeonato de construtores. A Ferrari está atualmente a apenas quatro pontos da segunda classificada equipa de fábrica da marca da estrela.

Leclerc avisou: "A Mercedes também está forte, por isso não vai ser fácil vencê-la. Não sei exatamente o que aconteceu na segunda sessão de treinos, eles pareciam um pouco mais fracos do que na primeira sessão. Mas ainda precisamos de encontrar um pouco mais de potência para os vencer. Temos de confirmar a nossa boa forma na qualificação e, depois disso, tudo vai depender da nossa capacidade de conservar os pneus. Mas vamos dar o nosso melhor para ficarmos à frente da Mercedes no final."

2º treino, Abu Dhabi

01 Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.809 min

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0,043

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,173

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,313

07 Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,414

08 Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,506

09º Pierre Gasly (F), Alpine, +0,512

10º Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,552

11º Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,588

12º Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,658

13º Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,683

14º Esteban Ocon (F), Alpine, +0,

15º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,860

16º Alex Albon (T), Williams, +1,272

17º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,604

18º Logan Sargeant (EUA), Williams, +1,850

19º Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,898

20º Nico Hülkenberg (D), Haas, +2,338





1º treino, Abu Dhabi

01 George Russell (GB), Mercedes, 1:26.072 min

02 Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0,288

03 Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,361

04 Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,381

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,559

06 Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,593

07 Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0,631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,648

10º Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11º Logan Sargeant (EUA), Williams, +0,670

12º Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0,743

13º Jack Doohan (AUS), Alpine, +0,793

14º Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1,021

15º Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1,042

16º Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1,136

17º Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1,172

18º Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1,388

19º Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,390

20º Oliver Bearman (GB), Haas, +1,497