Le GP d'Abu Dhabi à la télévision : Un pas vers l'inconnu

La première journée d'entraînement sur le circuit Yas Marina d'Abu Dhabi a été difficile pour de nombreux pilotes habituels : lors de la première séance d'entraînement, des stars telles que Max Verstappen, Lewis Hamilton et Fernando Alonso ont dû céder leur place dans leur cockpit, car le nombre de pilotes débutants en F1 n'a jamais été aussi élevé, avec pas moins de dix pilotes engagés.

La deuxième séance d'essais du soir, c'est-à-dire dans des conditions identiques à celles des qualifications et de la course, a été douloureusement écourtée : Après les drapeaux rouges dus aux accidents de Carlos Sainz et Nico Hülkenberg, les opérations ont dû être interrompues, mais le chronomètre a continué de tourner.

Résultat : beaucoup trop peu d'expérience dans la course d'endurance ou dans l'utilisation des pneus tendres Pirelli lors des essais qualificatifs. Le samedi sera donc un pas vers l'inconnu. En effet, la troisième séance d'essais libres se déroulera à 14h30 heure locale (11h30 en Europe), sur une piste plus chaude que celle des qualifications et de la course, puis les essais finaux débuteront dès 18h00 à Abu Dhabi (15h00 en Europe).

Pour le fan de Formule 1, tout cela est formidable : moins les pilotes et leurs ingénieurs de course en savent, moins les réglages sont sophistiqués, ce qui augmente les impondérables.



Nous vous tiendrons au courant de l'évolution des qualifications aujourd'hui à partir de 14h45 environ grâce à notre live-ticker.





2ème séance d'essais, Abu Dhabi

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,809 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,043

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,173

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,313

07. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,414

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,506

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,512

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,552

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,588

12. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,658

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,683

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.860

16. Alex Albon (T), Williams, +1,272

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,604

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,850

19. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,898

20e Nico Hülkenberg (All), Haas, +2,338





1ère séance d'entraînement, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,072 min

02. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0,288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,381

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0,631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,648

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,670

12. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0,743

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +0,793

14. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1,021

15. Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1,042

16. Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1,136

17. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1,172

18. Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1,388

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,390

20. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,497