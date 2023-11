Il GP di Abu Dhabi in televisione: Un passo verso l'ignoto

Dopo il fallimento della seconda sessione di prove, i piloti e i loro ingegneri ad Abu Dhabi si trovano di fronte a molti enigmi: troppi pochi risultati dalle prove di durata, set-up non completamente sviluppato.

La prima giornata di prove sul Circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi è stata dura per molti piloti abituali: star come Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso hanno dovuto abbandonare l'abitacolo nella prima sessione - perché c'erano più esordienti di F1 che mai, dieci piloti in effetti.

La seconda sessione di prove della sera, in condizioni simili a quelle delle qualifiche e della gara, è stata dolorosamente accorciata: Dopo le bandiere rosse dovute agli incidenti di Carlos Sainz e Nico Hülkenberg, la sessione è stata interrotta, ma il tempo ha continuato a scorrere.

Il risultato: troppa poca esperienza nella corsa di durata o nell'uso dei pneumatici Pirelli morbidi in assetto da qualifica. Sabato sarà quindi un passo verso l'ignoto. Perché la terza sessione di prove libere si svolgerà alle 14.30 ora locale (11.30 in Europa), su una pista più calda rispetto alle qualifiche e alla gara, e poi la sessione di prove finali inizierà alle 18.00 ad Abu Dhabi (15.00 in Europa).

Per gli appassionati di Formula 1, tutto questo è fantastico: meno conoscenze acquisiscono i piloti e i loro ingegneri di gara, meno sofisticata è la messa a punto, il che aumenta le incertezze.



Vi terremo aggiornati con il nostro live ticker sulle qualifiche a partire dalle 14.45 circa di oggi. Come sempre, abbiamo anche riassunto per voi le date di trasmissione più importanti di Sky, ORF, SRF e ServusTV.





Il GP di Abu Dhabi in televisione

Sabato 25 novembre

09.15 Sky Sport F1 - GP Las Vegas 2023

11.15 Sky Sport F1 - Inizio copertura delle terze prove libere

11.30 Terze prove

13.00 Sky Sport F1 - Jessica Hawkins sulla AMR21

13.20 ORF 1 - Gli highlights delle terze prove

14.20 Sky Sport F1 - Max Verstappen: Il DNA di un campione

14.30 Sky Sport F1 - Inizio delle qualifiche

14.45 ORF 1 - Inizio delle qualifiche

14.55 SRF info - Inizio delle qualifiche

15.00 Qualifiche

16.00 ServusTV - Analisi delle qualifiche

17.00 Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP Brasile 2023

17.15 Sky Sport F1 - Top 10 Onboard: GP Las Vegas

17.30 Sky Sport F1 - Replay delle qualifiche

19.00 Sky Sport F1 - Oltre ogni limite



Domenica 26 novembre

09.45 Sky Sport F1 - Carlos Sainz a Singapore

12.00 Sky Sport F1 - Gara compatta (Las Vegas)

12.30 Sky Sport F1 - Cronaca pre-gara

12.30 ServusTV - Conto alla rovescia della gara

13.00 ORF 1 - Notizie sulla Formula 1

13.10 SRF zwei - Inizio della copertura della gara

13.25 ORF 1 - Inizio della gara

13.55 Sky Sport F1 - Inizio della gara

14.00 Gran Premio di Abu Dhabi

15.40 ServusTV - Analisi della gara

15.45 Sky Sport F1 - Analisi e interviste

16.25 ServusTV - Gara

16.30 Sky Sport F1 - Conferenza stampa di gara

17.00 Sky Sport F1 - Taccuino di Ted

17.30 Sky Sport F1 - Replay della gara

18.15 ORF 1 - Motorhome

19.30 Sky Sport F1 - Taccuino di Ted





2ª prova, Abu Dhabi

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24.809 min.

02 Lando Norris (GB), McLaren, +0.043

03 Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0.173

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0.303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0.313

07 Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0.414

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,506

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0.512

10° Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.552

11° Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0.588

12° Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.658

13° Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.683

14° Esteban Ocon (F), Alpine, +0,

15° Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.860

16° Alex Albon (T), Williams, +1.272

17° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.604

18° Logan Sargeant (USA), Williams, +1.850

19° Carlos Sainz (E), Ferrari, +1.898

20° Nico Hülkenberg (D), Haas, +2.338





1° prova, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:26.072 min.

02 Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0.288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0.361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0.381

05 Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0.559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0.593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0.604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0.631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0.648

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.653

11° Logan Sargeant (USA), Williams, +0.670

12° Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0.743

13° Jack Doohan (AUS), Alpine, +0.793

14° Theo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1.021

15° Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1.042

16° Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1.136

17° Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1.172

18° Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1.388

19° Kevin Magnussen (DK), Haas, +1.390

20° Oliver Bearman (GB), Haas, +1.497