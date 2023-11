Ralf Schumacher : Wolff ennuyé, perplexe, absent

Plus qu'une course à disputer dans cette saison de GP 2023 dominée par Red Bull Racing : 21 courses jusqu'à présent, 20 victoires de RBR, seule Ferrari a pu empêcher une percée de l'écurie de Milton Keynes avec la victoire de Carlos Sainz à Singapour.

Mercedes restera très probablement sans victoire en 2023. Dans l'ère des voitures à ailes depuis début 2022, les anciens champions du monde permanents n'ont pu remporter qu'une seule course de championnat du monde, il y a tout juste un an au Brésil, avec George Russell.

Ralf Schumacher (48 ans), 180 participations à des GP et quatrième au championnat du monde en 2001 et 2002, suit l'actualité de la Formule 1 pour nos collègues de la chaîne allemande Sky et a presque chaque week-end de GP le chef d'équipe Mercedes Toto Wolff devant son micro.

Schumacher, six fois vainqueur d'un GP, remarque : "La Mercedes reste une merveille. Nous avons alors un Toto Wolff soit ennuyé, soit désemparé lors de l'interview, ces derniers temps, il donne même l'impression d'être vraiment absent".

Schumacher poursuit : "J'ai un peu le sentiment que l'écurie ne va pas s'effondrer tout de suite, mais que tout semble un peu sans queue ni tête. Et même les deux pilotes ne semblent pas du tout s'entendre".



Russell a réalisé une excellente saison 2022 pour Mercedes, terminant à une superbe quatrième place et remportant ses premières courses de Formule 1 (sprint puis Grand Prix au Brésil). Lewis Hamilton a terminé à une faible sixième place au championnat du monde. Mais en 2023, la situation s'est inversée. Hamilton est troisième au championnat du monde, Russell n'occupe actuellement que la huitième place intermédiaire.



Schumacher reconnaît : "On le sent - les nerfs de George sont devenus assez minces pour sa situation, il commet de nombreuses erreurs et est très agressif au volant".



Conclusion de Ralf Schumacher : "Il y a encore beaucoup de travail devant Mercedes".





2ème séance d'entraînement, Abu Dhabi

01. Charles Leclerc (MC), Ferrari, 1:24,809 min

02. Lando Norris (GB), McLaren, +0,043

03. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,173

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,215

05. Sergio Pérez (MEX), Red Bull Racing, +0,303

06. George Russell (GB), Mercedes, +0,313

07. Guanyu Zhou (RCH), Alfa Romeo, +0,414

08. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,506

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,512

10. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,552

11. Fernando Alonso (E), Aston Martin, +0,588

12. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,658

13. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,683

14. Esteban Ocon (F), Alpine, +0,

15. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0.860

16. Alex Albon (T), Williams, +1,272

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,604

18. Logan Sargeant (USA), Williams, +1,850

19. Carlos Sainz (E), Ferrari, +1,898

20e Nico Hülkenberg (All), Haas, +2,338





1ère séance d'entraînement, Abu Dhabi

01. George Russell (GB), Mercedes, 1:26,072 min

02. Felipe Drugovich (BR), Aston Martin, +0,288

03. Daniel Ricciardo (AUS), AlphaTauri, +0,361

04. Valtteri Bottas (FIN), Alfa Romeo, +0,381

05. Lance Stroll (CDN), Aston Martin, +0,559

06. Oscar Piastri (AUS), McLaren, +0,593

07. Carlos Sainz (E), Ferrari, +0,604

08. Robert Shwartzman (IL), Ferrari, +0,631

09. Pierre Gasly (F), Alpine, +0,648

10. Yuki Tsunoda (J), AlphaTauri, +0,653

11. Logan Sargeant (USA), Williams, +0,670

12. Frederik Vesti (DK), Mercedes, +0,743

13. Jack Doohan (AUS), Alpine, +0,793

14. Théo Pourchaire (F), Alfa Romeo, +1,021

15. Pato O'Ward (MEX), McLaren, +1,042

16. Jake Dennis (GB), Red Bull Racing, +1,136

17. Isack Hadjar (F), Red Bull Racing, +1,172

18. Zak O'Sullivan (GB), Williams, +1,388

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,390

20. Oliver Bearman (GB), Haas, +1,497